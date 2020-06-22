بصورة قديمة لهما.. سالي فؤاد تهنئ طليقها بيوم الأب وتثير الجدل

علاقات و مجتمع

هنأت خبيرة التغذية سالي فؤاد، مقدمة برامج الطبخ، طليقها بمناسبة يوم الأب العالمي.

ونشرت "فؤاد" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورة قديمة تجمعها بطليقها وهو يضع يدها على بطنها أثناء حملها، معلقة على الصورة: "كل سنة وأنت أحن أب على أولاده".

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وتفاعل متابعو "فؤاد" مع الصورة: "ربنا يلم شملكم من تاني"، وتساءل آخر "انتم رجعتوا لبعض؟"، وقال ثالث "ربنا يصلح لكم الأحوال".

يُذكر أن سالي فؤاد أعلنت انفصالها عن زوجها "هشام" في نوفمبر العام الماضي، وأرجعت السبب في ذلك إلى "الحسد"، إذ خرجت وقتها في مقطع فيديو عبر قناتها على "يوتيوب" وقالت: "أنا اطلقت فعلًا، وكل اللي أقدر أقوله مش لازم حياتنا الشخصية تكون على السوشيال ميديا، لأن الحسد مذكور في القرآن".

وتابعت: "بعد مكالمة هشام ليا على الهواء في عيد ميلادي، وكلامي ليه، فعلًا حصلنا مشاكل كتير سلبية وانتهى الأمر بالطلاق، فعلًا ده من الحسد، وربنا يحفظنا جميعًا، ومش كل حاجة تنزل".