علاقات و مجتمع

احتفلت منذ قليل، الإعلامية هبة رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، باليوم العالمي للأب. Advertisements ونشرت الإعلامية مجموعة من الصور تجمعها بوالدها الفنان القدير في مراحل عمرية مختلفة، وعلقت عليها قائلة: "اليوم العالمي للأب، اللهم بارك لنا في عمره، ومتعه بالصحة". ويحتفل العالم اليوم 21 يونيو باليوم العالمي بالأب، لتقديم الشكر والتقدير له في دوره بتربية الأبناء والتضحية من أجلهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر ابنة رشوان توفيق لوالدها في عيد الأب: اللهم بارك لنا في عمره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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