بعد طلبها الزواج على "فيس بوك".. مها أسامة: خايفة من الاكتئاب ومعملتش حاجة حرام

علاقات و مجتمع

كشفت اليوتيوبر مها أسامة، تفاصيل طلبها الزواج على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأفصحت عن السبب وراء إقدامها على هذه الفكرة.

وقالت إنها قامت بهذا الأمر بعد إقدام عدد كبير من الفتيات على الانتحار نتيجة تأخرهن في الزواج، مشيرة إلى أن هناك حالة من "الركود" تسيطر على الزواج بشكل عام.

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وأضافت "أسامة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الفكرة جاءت نتيجة سنوات مرت بها، وشعرت فيها أن المجتمع يهين الفتاة التي تأخرت عن الزواج.

وأكدت مؤكدة أنها فعلت ذلك كنوع من أنواع التعبير عن نفسها، وقبل إصابتها بالاكتئاب.

وأشارت إلى أنها لم تقم بأي شيء مُخل أو حرام، موضحة أنها تلقت عددًا كبيرًا من طلبات الزواج تقدر بالمئات، "أنا معملتش حاجة حرام، واستقلت من عملي عشان الفيديو ده، وتلقيت مئات الطلبات من راغبي الزواج، وجميعهم أبدوا إعجابهم بما فعلته، وأن ما قلته لا يوجد به ما يدينني".

وأكدت أنها تريد الزواج من شخص يحترمها ويكون التقارب بينهما كبير، وألا يختلف تفكيره عن تفكيرها، مشيرة إلى أنها لن تسمح بأن يقول لها الشخص الذى سترتبط به إنه تزوجها من على الإنترنت، "أنا عاوزة مهر وشبكة كأي فتاة أخرى، مش عاوزة ارتبط بحد يقلل مني".