ما أسباب آلام مؤخرة الرقبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- قالت حركة "الظهر الصحي" إن آلام مؤخرة الرقبة ترجع في الغالب إلى الوضعية الخاطئة للجسم أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب وكذلك إلى الاستعمال المكثف للهاتف الذكي. ولتجنب هذه الآلام تنصح الحركة الألمانية بتوفير بيئة عمل صديقة للظهر والرقبة، أي مقعد يتيح إمكانية الجلوس الديناميكي وكذلك مكتب قابل لضبط الارتفاع. وبالنسبة للهاتف الذكي، فإنه ينبغي خفض النظر وليس الرأس عند استخدامه.

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