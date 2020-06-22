طرق إعداد البيتزا في المنزل دون استخدام الخميرة أو الفرن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

البيتزا من أهم الأطباق التي يحبها كثيرون في جميع أنحاء العالم، وتتعدد الطرق التي يتم إعداد البيتزا عبرها.

فيما يلي بعض الطرق البديلة لإعداد البيتزا دون استخدام الخميرة أو الفرن، بحسب ما أورد "24" الإماراتي عن صحيفة تايمز أوف إنديا:

استخدام المقلاة لصنع البيتزا مع صودا الخبز وعصير الليمون

لصنع هذه البيتزا، كل ما تحتاجه هو مقلاة غير لاصقة وبعض المكونات. ابدأ بعمل العجين. في وعاء كبير للخلط، امزج 2 كوب من الدقيق المخصص لجميع الأغراض، ¾ كوب من الماء الفاتر، 1 ملعقة صغيرة من الملح، ½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز و ½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون. اعجن عجينة ناعمة، قم بتغطيتها واتركها لمدة 20-25 دقيقة. ضع 2 ملعقة كبيرة من الزيت في المقلاة، وضع العجينة وبعد 3-4 دقائق، اقلب العجينة. خفف درجة الحرارة وضع عليها صلصة الكاتشب أو صلصة المارينارا. يمكنك اختيار أي طبقة نباتية أو غير نباتية وجبن موزاريلا للبيتزا. قم بتغطيتها بغطاء واتركها تنضج لمدة 4-5 دقائق حتى يذوب الجبن.

بيتزا السميد مع بيكنج بودر

أضف 1 كوب من السميد في وعاء، ⅓ كوب من اللبن الرائب واخلطه حتى يصبح الخليط الناعم جاهزًا. أضف الآن ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز واخفقه بشكل جيد. اتركه لمدة 10-12 دقيقة. سخن بعض الزيت في مقلاة نظيفة غير لاصقة. ثم اسكب الخليط عندما يسخن الزيت وينتشر في دائرة بسماكة بوصة واحدة. اقلبها على الجانب الآخر واتركها في المقلاة لمدة دقيقتين وأطفئ النار تحتها. لهذه الوصفة، من الأفضل تحمير جميع الخضروات التي تريدها كإضافات. انشر الصلصة والطبقة فوق العجين ووزع الخضار بالتساوي. إذا أردت الجبن، سخن المقلاة، وضع البيتزا المغطاة بالجبن المبشور وأطفئ النار. غطيها بغطاء حتى تذوب الجبنة.

بيتزا مشوية مع عجين مخمر

يمكنك عمل هذه الوصفة في آلة شواء أو رف شواية مسطح. لتحضير طبق العجين المخمر الخاص بك، أضف 600 جرام دقيق متعدد الأغراض مع 2 ½ كوب ماء. غطيها واتركها في درجة حرارة الغرفة. في اليوم التالي، أضف 600 جرام دقيق متعدد الأغراض بنفس الكمية من الماء. اخلطها جيداً،قم بتغطيتها واتركها مرة أخرى. كرر نفس العملية لمدة 3 أيام. كل يوم ستلاحظ تشكل فقاعات، مما يعني أن العجين يتخمر. يمكنك تخزينه في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة لمدة 5 أيام كحد أقصى. استخدم نصف كوب من العجين المخمر في عجينة البيتزا بدلاً عن 1 ملعقة صغيرة من الخميرة. ادهن رف الشواية في الفرن وقم بوضع العجينة فوقه. اقلبها عند تحميصها على جانب واحد، ثم أضف الصلصات والجبن. قم بتغطية البيتزا واتركها تنضج على نار منخفضة لمدة 3-4 دقائق.