رغم اتباع دايت.. 5 أسباب لا تتوقعها وراء زيادة وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يشعر متبعو الدايت بالإحباط عند الالتزام بنظام غذائي محدد وممارسة التمارين الرياضية، لكن دون جدوى، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب التي تؤدي إلى فشل القدرة على فقدان الوزن وزيادته. اضغط هنا

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