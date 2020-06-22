الامارات | 256 مليون مشاهدة ومشاركة في تحدي «أوان» للمسلسلات الرمضانية

شكرا لقرائتكم خبر عن 256 مليون مشاهدة ومشاركة في تحدي «أوان» للمسلسلات الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام عن أرقام المشاهدات والمشاركات، التي حققتها تحديات منصّة «أوان» الرقمية للمسلسلات الرمضانية على شبكة «تيك توك»، والتي عرضت على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

وأطلق التحدي بعد النجاح الذي شهدته «أوان» الرقمية على «تيك توك» على مدار الأشهر الأربعة الماضية، إذ تمكن الجمهور من الاشتراك في تحدي مسلسلات تلفزيون دبي وقناة سما دبي في رمضان على الشبكة، من خلال خاصية البحث عن «On Awaan» عبر المنصّة، أو من خلال الوسم الخاص بكل مسلسل، ومن ثم الاطلاع على المواد الرقمية والمقاطع المصورة في خانة كل مسلسل، وإعادة تمثيل أحد المشاهد المختارة من هذه المسلسلات، التي تتميز بمتابعة نجوم هذه الأعمال لها عبر حساباتهم الرسمية الموثقة، ما أتاح للجمهور الاستمتاع بتجربة مشاهدة جديدة، وتفاعل رقمي مختلف مع المسلسلات خلال تلك الفترة.

ووصل إجمالي عدد مشاهدات ومشاركات التحديات، التي أطلقت في شهر رمضان المبارك وحتى مطلع الأسبوع الجاري، ما يزيد على 256 مليوناً و762 ألفاً و400 مشاهدة ومشاركة رقمية، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط. ونجح المسلسل الكوميدي «بـ100 وش» على شاشة تلفزيون دبي من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، في تحقيق المرتبة الأولى بنسب مشاهدة ومشاركة تجاوزت 77.9 مليوناً.

بينما استطاع مسلسل «سكر زيادة» على شاشة تلفزيون دبي مع نجمات الدراما المصرية نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر، من تحقيق المرتبة الثانية بـ34.5 مليون مشاهدة ومشاركة. وحقق مسلسل «خيانة عهد» من بطولة يسرا وحلا شيحة، المرتبة الثالثة بمشاهدات ومشاركات وصلت إلى 17.2 مليوناً.

وبلغت مشاهدات ومشاركات مسلسل «رقم الحظ 7» مع هيا عبدالسلام، أكثر من 12.4 مليوناً، محققاً بذلك المرتبة الرابعة في تحديات منصّة «أوان» الرقمية عبر «تيك توك».

ونجح المسلسل الكوميدي «حكايات ابن الحداد» في تحقيق مشاهدات ومشاركات تخطت الثمانية ملايين، في آخر مشاركة فنية للنجم البحريني الراحل علي الغرير.

وحقق الموسم الرابع من المسلسل الكرتوني «خوصة بوصة» على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي خمسة ملايين مشاركة رقمية، واستقطب الموسم الثاني من مسلسل «قرقاشة» على شاشة قناة سما دبي، مشاهدات ومشاركات وصلت إلى ما يزيد على 4.7 ملايين.

باقات جديدة

من جهة أخرى، استطاعت منصّة «أوان» توفير مجموعة من الخدمات الرقمية المتنوّعة، إلى جانب عرضها لنخبة من الأعمال الدرامية والكوميدية الحصرية للمرة الأولى، كذلك خدمات البث الحي لقنوات قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، وخدمة (Catch up TV) بميزاتها التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، التي تتيح إعادة مشاهدة واستماع ما بث خلال اليومين الماضين، فيما تنفرد خدمة (Podcast) بالمزج بين البث الحي والمباشر ومتابعة الفيديوهات الخاصة بالمواد الإعلامية لمؤسسة دبي للإعلام بقطاعاتها المتعددة.

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كما أعلنت «أوان»، أخيراً، عن الباقة الجديدة من الأفلام الوثائقية الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة وقضاياها الإنسانية والمجتمعية، التي أضيفت إلى المكتبة الرقمية التي تضم نخبة من الأعمال التلفزيونية من مسلسلات وبرامج من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة دبي للإعلام بقطاعاتها المتعددة، إلى جانب نخبة من الأفلام السينمائية العربية، وباقة من البرامج والأفلام الأجنبية.

«شعبية الكرتون» و«بنت صوغان»

وصلت مشاهدات ومشاركات تحديات الموسم 14 من المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون» على قناة سما دبي إلى 3.7 ملايين.

بينما استطاع المسلسل الإماراتي «بنت صوغان»، الذي بث حصرياً عبر شاشة قناة سما دبي، في تحقيق ما يزيد على ثلاثة ملايين مشاهدة ومشاركة.

واختتم مسلسل «شغف» على شاشة قناة سما دبي من بطولة هدى حسين، مشاركات تحديات منصة «أوان» عبر شبكة «تيك توك» بـ931 ألف مشاهدة ومشاركة رقمية.

77.9

مليون مشاهدة ومشاركة لمسلسل «بـ100 وش».

التحدي أتاح للجمهور الاستمتاع بتجربة مشاهدة جديدة، وتفاعل رقمي مختلف مع المسلسلات.

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