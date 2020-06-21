زملاء المخرجة نجلاء محمود ياسين ينعونها: أطيب وأحن قلب ومن أنشط العاملين

علاقات و مجتمع

حالة من الحزن خيمت على الوسط الاعلامي وتحديدًا أبناء ماسبيرو، وذلك بعد أن خطف فيروس كورونا المخرجة نجلاء محمود ياسين، العاملة بالقناة الثانية من بينهم.

الرحيل المفاجئ للمخرجة نجلاء جعل صفحات التواصل الاجتماعي تصبح بمثابة دفتر عزاء، وذلك بعد أن أعلن المخرج شريف الشناوي خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون فقدت القناة الثانية والهيئة الوطنية للإعلام مخرجة من أنشط العاملين بالتليفزيون المصري بسبب الإصابة بوباء كورونا".

وأضاف الشناوي: "الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين في ذمة الله اللهم إني أشهد أنها كانت حريصة جدا على أداء مناسك العمرة في فبراير 2020 وكأنها كانت تودع الدنيا بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكم كانت فرحتها بهذه العمرة اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة وتقبلها من الشهداء والصالحين".

وكتب المخرج التليفزيوني محمد حضير عبر صفحته الشخصية على فيسبوك في نعيه للراحلة: "صدمة كبيرة توفيت إلى رحمة الله أطيب وأحن قلب وعشرة عمر الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين بسبب إصابتها بفيروس كورونا إنا الله وإنا إليه راجعون ونسأل الله أن يسكنها فسيح جناته".

وكتبت الإعلامية فاطمة عكاشة، كبير معدي القناة الثانية :"البقاء والدوام لله وفاة الزميلة نجلاء محمود ياسين المخرجة بالتلفزيون المصري إثر إصابتها بفيروس كوفيد19إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements

وكتبت ريم الصياد احدى العاملات بماسبيرو :"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون توفت منذ قليل إلى رحمة الله نجلاء محمود ياسين المخرجة بالقناة الثانية بالكورونا.. أرجوكم صلوا عليها صلاة الغائب دي مكنتش زميلة دي كانت أخت ليا ومن أغلى الناس على قلب أمي".

وأضافت: "والله قلبي انفطر من الخبر لكن متغلاش عاللي خلقها..ودوني في أختي الغالية وصلوا عليها وادعولها وادعولنا ولأهلها بالصبر".

وأخبرًا نعت نقابة المهن السينمائية الراحلة نجلاء عبر صفحتها الرسمية على فسيبوك من خلال منشور "نقابة المهن السينمائية تنعي المخرجة نجلاء محمود ياسين «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضافت المهن السينمائية في منشورها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفـور لها بـإذن الله السيدة المخرجة نجلاء محمود ياسين تغمدها العلي القدير بواسع رحمته وألهم الأسرة الصبر والسلوان ".