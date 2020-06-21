بصورة وإيموشن.. حسن الرداد يرد على غياب "إيمي" عن صورة عائلته

علاقات و مجتمع

قبل أيام انطلقت الشائعات حول انفصال الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد، وهو ما واجهه الثنائي بالنفي، سواء بتصريحات أو بنشر صور تجمعهما عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن، بالأمس، عادت الشائعات مرة أخرى، بسبب صورة نشرها الفنان حسن الرداد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، جمع فيها عائلته دون زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، ليوجه إليه متابعوه عدد من الأسئلة حول غياب زوجته عن الصورة.

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وفي رده على الانتقادات والأسئلة، نشر الفنان حسن الرداد عبر "إنستجرام" صورة مرسومة تجمعه بزوجته إيمي سمير غانم، واضعًا "إيموشن" قلب.

وتفاعل معه متابعوه بالدعاء لهما: "ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض"، وقال آخر "أيوه كدا يا حسن، رد على الناس اللي قالت على بوست امبارح إنكم سبتوا بعض"، وذكر ثالث "أحلى اتنين".

كما نشرت الفنانة إيمي عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو من مشهد يجمع بينها وبين زوجها، من مسلسل "عزمي وأشجان"، وعلقت عليه قائلة: "هو ده اللي عندي .. مات الكلام، سلامو عليكوا".