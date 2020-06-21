"تزوجت 7 مرات".. لقطات من حياة سوسن بدر العاطفية (فيديو)

علاقات و مجتمع

بشعر "ويفي" متوسط الطول يجمع بين اللونين الأبيض والرمادي، وبملابس كاجول، هكذا كانت إطلالة الفنانة سوسن بدر، خلال آخر جلسة تصوير جديدة خضعت لها وشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت الفنانة: "ابق هادئا، ابق إيجابيا، ابق متفائلا! أرسل الكثير من الحب لكل شخص في تلك الأوقات العصيبة".

بات ظهور الفنانة سوسن بدر أو نفرتيني السينما المصرية، نظرًا لتميزها بملامح مصرية فرعونية، خلال جلسات التصوير أمرًا يثير اهتمام الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بجمالها وحيوتها ونضارتها التي لا تزال تستمتع به، ما يجعلها تتصدر محركات البحث"جوجل"، باستمرار.

رغم الإشراق والنجاح الذي تتمتع به الفنانة سوسن بدر، إلا أن هناك جوانب مظلمة في حياتها على الصعيد الشخصي والفني، فصاحب التألق الفني اضطرابات وفشل في حياة الفنانة، وهو الجانب المظلم التي لا تفضل تسليط الضوء عليه في وسائل الإعلام.

مرت الفنانة سوسن بدر بزيجات لم توفق بها، وصل عددها 7 زيجات، ويُقدمها هُن خلال السطور التالية.

الناقد الفني أسامة أبو طالب.. بفارق سن 12 عاما

داخل معهد الفنون المسرحية وقعت "سوسن" في حُب أستاذها الكاتب والناقد الفني أسامة أبو طالب، وكان فارق العمر بينهما حوالي 12 عامًا، ولكنها تغاضت عن فارق السن لشدة حبها له، وتزوجا لمدة 5 أعوام، وأنجبا ابنتهما الوحيدة ياسمين، ولكن لم يُكتب لهذه الزيجة الاستمرار بسبب انشغالها الدائم في عملها.

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طبيب باطني واستمر الزواج 4 أعوام

يدق قلب الفنانة سوسن بدر للمرة الثانية لتقع في غرام طبيب باطني يدعى "حسن"، ودام هذا الزواج قرابة الـ4 أعوام، لكن لم يُكتب له الاستمرار ولم يثمر الزواج عن أطفال.

رجل أعمال وتوفي عقب 4 أشهر

تزوجت سوسن بدر للمرة الثالثة من رجل أعمال مقيم خارج البلاد، ولكنه هذه الزيجة لم يشأ لها الاستمرار طويلًا، فتوفى الزوج بعد مرور 4 أشهر فقط.

السيناريست محسن زايد

كانت الزيجة الرابعة للفنانة من داخل الوسط الفني، فوقعت في حب السيناريست محسن زايد عام 2001، ولكنه تعرض لأزمة قلبية أثناء تواجده في منزله بالإسكندرية، وتوفي بعد أسبوعين من زواجهما.

المخرج باسم محفوظ

بعد وفاة السناريست محسن زايد، تزوجت سوسن بدر من المخرج باسم محفوظ، نجل الكاتب والسيناريست محفوظ عبدالرحمن، وكان فارق السن بينهما كبيرًا، فكان يصغرها سنًا، ويعتبر خامس زيجاتها، وهو ما كان عقبة أمام حياتهم الزوجية ليقررا الانفصال بشكل سريع.

فريد المرشدي ابن المنتجة ناهد فريد شوقي

أثار زواج الفنانة سوسن بدر من فريد المرشدي، ابن المنتجة ناهد فريد شوقي، جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني، بسبب ارتباطها بشاب يصغرها بأكثر من 20 عامًا، حينما أُعجبا ببعضهم البعض خلال تصوير أحد الأفلام، ودام هذا الزواج مايقرب من 4 سنوات، حتى توفى الزوج في حادث سير على طريق السويس.

وكانت "سوسن" قالت في تصريحات سابقة لها عن الزواج، إن القيود في الزواج الطريق الأول للطلاق، متابعة: "لا مانع أن أتزوج للمرة الثامنة والعاشرة والعشرين طول ما أنا قادرة أحب".

وكانت وقعت الفنانة سوسن بدر، في فخ الشائعات العاطفية، إذ تداول لها عدد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مرتدية فستانا منفوشا وتجلس على كرسي، وأرفقت الصور بتعليقات حول خطبتها.