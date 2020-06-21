في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات نرمين الفقي التي خطفت الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

احتفلت الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها الـ48، اليوم، 21 يونيو الجاري. ونشرت "الفقي" مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "النهارده عيد ميلادي، كل سنة وأنا طيبة".

تعتبر نيمين الفقي من أكثر النجمات التي تتميز بإطلالتها الجذابة وبساطتها في اختيار الألوان والموديلات التي تناسب جسمها، ويساعدها على ذلك قوامها الرشيق.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالاتها التي أثارت الأعجاب وخطفت الأنظار وتفاعل معها متابعوها عبر صفحتها على "إنستجرام".

- تتألق بالذهبي اللامع:

تألقت بإطلالات متعددة باللون الذهبي اللامع، حيث ارتدت فستانا قصيرا دون أكمام، بصيحة الشراشيب المتدلية، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، والألوان الترابية في المكياج.

وفي الإطلالة الثانية اعتمدت فستانا بنفس اللون، مطرزا وشفاف من أسفل، بصيحة الكتف الواحد، واعتمدت حزاما رفيعا عند منطقة الخصر، مزودا بإكستنشن على أحد الجانبين، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

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وفي الكريسماس تألقت نيرمين الفقي بفستان قصير، بقصة البليزر، ذات أكمام طويلة، وقصة صدر على شكل حرف V، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، والألوان الترابية الناعمة في الميكب.

- الأسود يليق بك

هكذا تفاعل متابعوها على "إنستجرام" عند مشاركتها صورة بفستان أسود قصير، بخامة الدانتيل، وصيحة الكشاكش البسيطة عند منطقة الصدر، ومزينا باللون الفضي اللامع عند منطقة الظهر.

وبالأسود والفضي اللامع، تتألق الفقي ببلوزة قصيرة أوف شولدر، ونسقت مع الإطلالة بنطلون باللون الأسود، وبوت طويل بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- جمبسوت باللون النيود

كما تألقت بجامبسوت باللون النيود، بقصة عند منطقة الصدر تشبه حرف الـV، كما أنها نسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي، وكلاتش بنفس اللون، واعتمدت كعادتها تسريحة الشعر المنسدل.