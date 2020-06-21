4 فئات عليهم إجراء فحص كورونا قبل ظهور الأعراض (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعتبر بعض الأشخاص من الفئات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بشكل كبير، حتى ولو لم تظهر عليهم أي أعراض، ومن ثم يجب التوجه فورًا لإجراء فحص كورونا.

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