راندا رياض من شهر العسل: محتاجة "ميني شرنوبي" بسرعة

علاقات و مجتمع

شاركت راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، صورة لزوجها الفنان محمد الشرنوبي في مرحلة الطفولة، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال استمتاعهما بشهر العسل.

وظهور "الشرنوبي" في الصورة بوزن زائد وملابس شتوية في طفولته، خلال حمل والده له.

وعلقت راندا على المادة المصورة، قائلة: "محتاجة ميني شرنوبي في حياتي بسرعة"، في إشارة إلى رغبتها في الإنجاب.

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ويأتي ذلك التعليق، عقب نشر المطرب الشاب الصورة نفسها، معلقًا: "حبيبي أبويا الموسيقار العظيم فاروق الشرنوبي".

ومنذ أيام، نشر الثنائي محمد الشرنوبي وراندا رياض، صورًا من وجودهما سويا في شهر العسل في سيناء، وشاركا بها جمهورهما ومتابعيهما.

واحتفل الثنائي بعقد قرانهما في 10 يونيو الجاري بعد خطوبة استمرت 6 أشهر، حيث فاجئ الشرنوبي الجميع بارتباطه بمديرة أعمال الفنانة أنغام.