علاقات و مجتمع
مقطع فيديو مدته 20 دقيقة نشره "حمو" نجل الراحلة "ماما سناء"، عبر حسابه على "فيس بوك"، تحدث خلاله عن الإهمال الذي تعرضت له والدته، داخل مستشفى مبرة كفر الدوار والتي رفضت استقبالها، بحسب حديثه، ما أدى لتدهور حالتها ووفاتها نتيجة تعرضها لضيق تنفس شديد.
وعقب تداول مقطع الفيديو على منصات "سوشيال ميديا"، تدخل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، للتحقيق في الواقعة، ما أدى إلى إحالة المدير وطبيبين بالمستشفى إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بالإهمال في واقعة وفاة ماما سناء والمعروفة بـ"أشهر يوتيوبر".
وذكر "حمو"، نجل الراحلة لـ"هن"، أنه عرف بأمر إحالة الأطباء للتحقيق من خلال اتصال تلقاه من أحد المسؤولين بمحافظة البحيرة: "أنا عرفت الموضوع بالصدفة.. زي أي حد.. المحافظ اتحرك على طول".
وأفصح "حمو" عن تفاصيل المكالمة، والتي تضمنت وعدًا من محافظ البحيرة بعودة حق والدته: "قالولي حق والدتك هيرجع، وإحنا واقفين في ضهرك.. واللي انت حكيته في الفيديو هنحقق فيه".
وتابع نجل "ماما سناء"، بأنه ينتظر استدعائه في النيابة العامة للإدلاء بأقواله في واقعة الإهمال الذي تعرضت له والدته: "أنا مستني إنهم يستدعوني في النيابة عشان أقول أقوالي.. وأنا هكمل في القضية ومش هسيب حق والدتي".
كانت هذه تفاصيل خبر عن التحقيق مع أطباء "كفر الدوار".. نجل ماما سناء: عرفت بالصدفة وحقها هيرجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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