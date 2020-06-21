صور.. زينة تستعيد ذكرياتها مع البحر: أصيف ربع ساعة بس يا حاجة

علاقات و مجتمع

استعادت الفنانة زينة، ذكرياتها، في قضاء إجازة الصيف على البحر.

ونشرت زينة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورًا قديمة لها كانت على شواطئ أحد البحار، معلقة عليها: "أصيف بس ربع ساعة يا حاجة.. كنا في نعمة كبيرة.. ودلوقتي برده في نعمة.. الحمد لله".

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وذلك في إشارة إلى التزام الفنانة زينة بالحجر المنزلي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفاعل مع "زينة"متابعوها وأصدقاؤها من الوسط الفني، ومنهم الفنانة سوسن بدر، التي علقت قائلة: "ممكن ربع ساعة ليا.. اتبسطي حبيبتي"، وكذلك الفنان هيثم شاكر الذي علق بوضع "إيموشن" قلب والضحك.