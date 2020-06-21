صور.. زينة تستعيد ذكرياتها مع البحر: أصيف ربع ساعة بس يا حاجة

علاقات و مجتمع
استعادت الفنانة زينة، ذكرياتها، في قضاء إجازة الصيف على البحر.
ونشرت زينة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورًا قديمة لها كانت على شواطئ أحد البحار، معلقة عليها: "أصيف بس ربع ساعة يا حاجة.. كنا في نعمة كبيرة.. ودلوقتي برده في نعمة.. الحمد لله".
وذلك في إشارة إلى التزام الفنانة زينة بالحجر المنزلي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتفاعل مع "زينة"متابعوها وأصدقاؤها من الوسط الفني، ومنهم الفنانة سوسن بدر، التي علقت قائلة: "ممكن ربع ساعة ليا.. اتبسطي حبيبتي"، وكذلك الفنان هيثم شاكر الذي علق بوضع "إيموشن" قلب والضحك.
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