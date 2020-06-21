سجى كمال.. حكاية أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم في أرسنال

علاقات و مجتمع

قبل الانفتاح الكبير الذي تعيشة السعودية الآن، استطاعت سجى كمال، أن تسبق الجميع بخطى بأن تكون أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي عام 2013.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، عبرت سجى عن أسفها لعدم وجود احتراف رسمي للفتيات السعوديات بعالم المستديرة.

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ودعت سجى البالغة 30 عاما خلال برنامج تلفزيوني إلى ضرورة مشاركة الفتاة السعودية في الرياضة وبالتحديد كرة القدم، فمن وجهة نظرها لا يجب أن تقتصر على الرجال فقط.

وتحدثت اللاعبة السعودية عن تجربة احترافها في نادي أرسنال الإنجليزي، قائلة: "كانت من خلال أكاديمية أرسنال في البحرين، ثم سافرت بعدها إلى بريطانيا مع لاعبة من غانا، تسكن في السعودية، وخضنا تمارين ومباريات تجريبية عدة".

يذكر أن أول بطولة لعبتها سجى عام 2006 في أمريكا، إضافة إلى مشاركاتها مع فريق سعودي في ميلان وإسبانيا.

ودخلت سجى موسوعة جينيس كأول لاعبة سعودية تشارك في مباراة كرة عام 2017 فوق جبل "كيليمنجارو" الجبل الأكثر ارتفاعا في إفريقيا.

وبدأت سجى لعب كرة القدم منذ كان عمرها 4 سنوات فقط، لكنها اعتزلت كرة القدم العام الماضي.