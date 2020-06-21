حمو ينشر آخر صورة له مع ماما سناء قبل وفاتها: تمرينات رياضية

علاقات و مجتمع

قبل أيام قليلة فارقت ماما سناء "أشهر يوتيوبر" الحياة، وذلك بعدما تعرضها لضيق تنفس شديد ولم يتمكن من إسعافها داخل إحدى المستشفيات.

ونشر "حمو" نجلها، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، آخر صورة جمعتهما، التي أظهرت ماما سناء وحمو، يمارسان التمرينات الرياضية.

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وتفاعل المتابعين على الصورة، بالدعاء بالرحمة والمغفرة لماما سناء: "الله يرحمها ويغفرلها"، وعلق أحد المتابعين: "كانت بترسم الضحكة لما كنت بكون زهقان كنت بتفرج على فيديوهاتها".

وذكر حمو في حديثه لـ"هن"، بأن ماما سنا عانت من ضيق تنفس شديد ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل إحدى المستشفيات، وكانت آخر الكلمات التي ذكرتها له: "أنا بحبك أوي يا حمو.. ربنا يفك ضيقتك ويسدد دينك".