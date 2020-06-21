ماذا يحدث للجسم عند تناول شوكولاتة منتهية الصلاحية؟.. استشاري يجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نضطر أحيانا إلى التخلص من بعض الأطعمة عندما نكتشف أن صلاحيتها انتهت، وذلك لأننا قمنا بتخزينها في الثلاجة لفترة طويلة، أو بخزانة المطبخ، أو لأننا لم ننتبه لوجودها ولتاريخ صلاحيتها، أو ربما لقضاء فترة طويلة خارج المنزل.

وذلك ما عرضته إحدى السيدات على جروب "حد يعرف للسيدات" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصورة لبرطمان شوكولاتة نوتيلا ومدون عليه تاريخ صلاحية منتهي متسائلة: "النوتيلا فضلت لحد ما صلاحيتها انتهت للأسف، لأن كنت حامل وبقرف من المسكر، ينفع استخدمها ولا تترمي؟"

وجاءت بعض التعليقات ساخرة وتؤيد تناول الشكولاتة، ومنها: "فضيها في برطمان تاني، وارمي البرطمان"، و"لو ريحتها حلوة كُليها عادي مفيش مشكلة"، وأيضا "تاريخ الصلاحية مكتوب على الغطا، يعني الغطا هو اللي يترمى، النوتيلا لاء".

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الدكتور حازم علي استشاري التغذية العلاجية، يؤكد لـ"الخليج 365" أن الشكولاتة بها سكريات أولية وتاريخ انتهاء الصلاحية مدون على العبوة، هو انتهاء صلاحية السكريات اللي تحتويها هذه الأطعمة.

وأضاف: "الشكولاتة إذا لم يطرأ عليها أي اختلاف في الطعم والرائحة، فهذا يعني أنها صالحة للاستهلاك، حتى بعد انتهاء التاريخ المدون على العبوة".

وتابع استشاري التغذية أنه في بعض الأحيان قد تسبب بعض التهابات في جدار المعدة، ونزلات معوية ولكن لا تصل لحالات التسمم، ويندرج تحت ذلك بعض المعلبات مثل العصائر المحلاة والزبادي واللبن.