تتنافس على محاربة كورونا.. أبرز 6 لقاحات منتظرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: تتنافس شركات الأدوية على إنتاج لقاح فعال في القضاء على فيروس كورونا المستجد، وإجراء التجارب المعملية والسريرية عليها، وبالتالي ظهرت بعض اللقاحات في الوقت الحالي. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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