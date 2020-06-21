قبل الذهاب لصالات الجيم.. خطوات يجب اتباعها للوقاية من كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم وضع 5 أكواد إرشادية لعودة النشاط الرياضي، الأول عودة النشاط في المراكز والأندية، والثاني دور الاتحادات المختلفة لعودة النشاط، والثالث الفرق الدولية والمنتخبات القومية، والرابع دليل لعودة النشاط للأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، فالنشاط الرياضي مهم للصحة وأيضا الصحة عامل مهم جدا لزيادة المناعة.

وفي هذا الصدد، يجب عليك اتباع التدابير الوقائية التي تقلل من المخاطر خلال وجودك في صالات الألعاب الرياضية، نذكرها لك بحسب ما ذكر موقعا "businessinsider" و"theconversation".

1- حاول قدر الإمكان الابتعاد عن الأجهزة التي يلمسها عدد كبير من الأشخاص بشكل متكرر، لأنه كلما زاد عدد مستخدمي الجهاز ازداد احتمال التقاط العدوى.

2- يجب مسح وتنظيف جميع المعدات قبل وبعد الاستخدام.

3- الحفاظ على تنفيذ التباعد الاجتماعي، مسافر لا تقل عن متر من الآخرين.

4- من الضروري غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية أثناء الدخول والخروج من صالة الألعاب الرياضية.

5- استخدم معقم اليدين عند دخولك إلى صالة الألعاب الرياضية ومغادرتها.

6- الحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي أثناء التواجد في الجيم.

7- تجنب لمس وجهك أو فمك أو عينيك أثناء التمرين.

8- إحضار زجاجة المياه الخاصة بك لتجنب الشرب من زجاجة الآخرين.

9- التغيير والاستحمام في المنزل إن أمكن، تفاديا لنقل العدوى.

10- ينصح باختيار صالة ألعاب رياضية يتردد عليها القليل من الأشخاص، تجنبا لالتقاط العدوى.

11- من الأفضل عدم الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية خلال أوقات الذروة واختيار الأوقات الأكثر هدوءًا قدر الإمكان.

12- تجنب المصافحة والاكتفاء بالتحية الشفوية لحماية نفسك من التقاط العدوى.

13- وفي حال الشعور بأعراض معينة مثل ارتفاع الحرارة وضيق التنفس والعطاس والسعال، فمن الأفضل البقاء في المنزل والحصول على استشارة طبية.

14- لا بد من توفر مواد التنظيف ومعقم اليدين في صالات الألعاب الرياضية، وإذا أمكن توزيعه على الأعضاء.

15- من الضروري على العاملين، تنظيف وتطهير صالة الألعاب الرياضية باستمرار.

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