يضر المرأة الحامل وصراع مع القمر.. 4 خرافات عن كسوف الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

شهدت بعض دول العالم، ظاهرة الكسوف الشمسي، صباح اليوم الأحد، والذي يحدث عندما يغطي القمر مركز الشمس، تاركًا حواف الشمس الخارجية لتشكيل حلقة من النار.

وارتبطت بعض الشائعات حول ظاهرة كسوف الشمس، لعل أبرزها ارتباطها بالمرأة الحامل، والاقتصاد، لذلك يلقي "الخليج 365" الضوء على بعض الخرافات الشائعة حول الكسوف، وفقا لموقع thehealthsite.

ما هو الكسوف الشمسي؟

يعتبر ظاهرة كونية لم يثبت علميا أنها تؤثر على البشر، لكن التأثير يكون إلى حد ما على المد والجزر والأمواج، وتقول بعض الدراسات إن خسوف القمر قد يسبب بعض التغييرات في سلوك الإنسان وضغط الدم ولكن لم يثبت ذلك.

- المرأة الحامل

كشف الدكتور ياشيكا جودسار بمستشفيات "OBGY Manipal"، بعض الخرافات الشائعة حول الكسوف أثناء الحمل.

ماذا يقول العلم عن هذه الأساطير؟

في الأوقات السابقة لم تكن هناك الموجات فوق الصوتية أو إجراء اختبارات لمعرفة وجود تشوهات من عدمه، في حين كان الكسوف هو المتهم الأول عن حدوث تشوهات للطفل، منذ اختراع الموجات فوق الصوتية وتحديد علم الوراثة تم الكشف عن أسباب هذه التشوهات، وثبت أن هذه الخرافات خاطئة، ومع ذلك، ما يزال بعض الأشخاص يؤمنون بهذه الأساطير.

بعض الخرافات المرتبطة بالكسوف والمرأة الحامل:

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- رفض بعض السيدات الحوامل الاستحمام أو النوم أو تناول الطعام أو الشراب أو استخدام شيء حاد أثناء الكسوف، وهذا الاعتقاد ليس له أساس علمي.

- لا يُسمح للمرضى الحوامل بأن يدخل بطونهن أي طعام مطبوخ أو محفوظ خلال تلك الفترة لا يجب أن يؤكل.

- يُطلب من السيدات الحوامل البقاء في منازلهن، ولا يُسمح لهن بالأكل أو الشرب، والاستحمام، واستخدام أدوات حادة، وتضطر السيدات العاملات إلى البقاء في منازلهن.

الحسنات والسيئات

وفقا لإذاعة "بي بي سي" البريطانية، فإن بعض قاطني "التبت" في جمهورية الصين الشعبية، كانوا يعتقدون أن الحسنات والسيئات التي يفعلها الإنسان، تتضاعف وقت حدوث الكسوف، ليعتبروا الظاهرة فرصة للتخلص من الذنوب بالاغتسال.

صراع الشمس والقمر

أشهر الخرافات، حول الكسوف تتمثل في أن الظاهرة تحدث بسبب صراع بين الشمس والقمر، أو ما تم تسميته بالآلهة الغاضبة، بحيث يختفي من يتعرض للهزيمة، فعندما تغادر الشمس يحدث الكسوف، وحين يغادر القمر، يظهر الخسوف، وفقا لـ"بي بي سي".

تأثير الكسوف على الاقتصاد

وفقا لبحث أجرته كلية كوبنهاجن لإدارة الأعمال في الدنمارك، تأكد تأثير كسوف الشمس على حركة الاقتصاد، حيث يرفض المستثمرون المخاطرة وقت حدوث الظاهرة.