عيد الأب يحتفي به "جوجل" ويتصدر "تويتر".. فما قصته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على غرار الاحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس من كل عام، تحتفل العديد من الدول بعيد الأب يوم 21 يونيو من كل عام تقديرا لدوره.

واحتفي محرك البحث العالمي "جوجل" بيوم الأب العالمي، بالإضافة إلى تصدره تريند "تويتر"، إذ غرد كثيرون ونشروا صورا لآبائهم معبرين عن مدى حبهم لأبيهم، وأشادوا في تعليقاتهم على دور الأب، ومن بين التغريدات:

- "هو السند.. ولا أحد يعوض غيابه".

- "اللهم بطلي المفضل وحبي الأول وأقرب أصدقائي.. اللهم أطل في عمر أبي واحفظه لي".

- "كل ما أسمع أغنية مريم منيب أتذكر أبويا الله يرحمه".

- "أنا ابنة أفضل بابا في العالم".

- "أنا عندي أحلى بابا في العالم"، و"بابا حبي الاول والوحيد"، و"بابا بطلي الوحيد ومقدرش أكمل حياتي من غيره".

- "لا عز كعز الأب ولا دلال بعد دلاله ولا حب بعد حبه ولا خوف إلا في بعده".

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متى نشأ هذا اليوم؟

ويختلف تاريخ الاحتفال بعيد الأب من دولة إلى أخرى، حيث يتم الاحتفال به في كندا والأرجنتين وفرنسا واليونان والهند وإيرلندا والمكسيك وباكستان وسنغافورة وجنوب أفريقيا وفنزويلا في الثالث من يونيو.

أما الاحتفال بعيد الأب في أستراليا ونيوزيلندا في الأول في سبتمبر، ويتم الاحتفال به في تايلاند في 5 ديسمبر، وهو عيد ميلاد ملك البلاد، ويتم تكريم الآباء البرازيليين في الثاني من أغسطس، و21 يونيو في لبنان ومصر والأردن و سوريا، وفق ما نقل موقعا "timeanddate" و"jagranjosh"،

وفي يوم الأب يبذل الكثير من الناس جهودا خاصة لآبائهم في بعض البلدان، إذ يزور بعض الناس آبائهم، بينما يقدم الآخر بطاقات أو زهور أو هدايا أخرى، مثل الملابس أو المعدات الرياضية أو المواد الغذائية الفاخرة، أو مكالمة هاتفية بسيطة أو بطاقة تهنئة إلى حفلات كبيرة تكرم جميع شخصيات الأب في عائلة كبيرة.

وعيد الأب في الهند هو مفهوم جديد نسبيا، ولكن يتم الاحتفال به بطرق مماثلة كما هو الحال في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، ويشار إلى يوم الأب في المكسيك باسم "Día del Padre"، حيث تجتمع العديد من العائلات معا، وتعد وجبات الطعام وتوزع الهدايا على الآباء، بينما في جنوب إفريقيا، تستضيف العديد من الجمعيات الاجتماعية والثقافية الآباء للتأكيد على دورهم الهام في رعاية أبنائهم وبناء مجتمع أقوى.

عيد الأب ليس عطلة في معظم البلدان، باستثناء تايلاند لأنه يقع في نفس يوم عيد ميلاد الملك، وهو يوم عطلة عامة، أما بالنسبة للبلدان الأخرى، يكون عيد الأب يوم الأحد، لذلك يتم إغلاق المكاتب العامة في هذا اليوم وقليل جدا من المنظمات مفتوحة للأعمال التجارية.

ويرجع أصل الاحتفال بعيد الأب، وفقا للقصة الأولى، في عام 1910، اقترحت سيدة تدعى"Sonora Smart Dodd " في ولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة، أنه مثل الأم يجب تكريم الآباء على قدم المساواة، حيث قالت ذلك لأنها فقدت والدتها عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها وكان والدها قد اعتنى بها وأشقائها الخمسة الآخرين، فقدمت عريضة لطلب تخصيص يوم للاحتفال بالأب في كل عام، وحصلت على تأييد كثير من فئات المجتمع، فكان أول احتفال بيوم الأب في مدينة سبوكين في 19 يونيو 1910.

أما القصة الثانية هي أنه في عام 5 يوليو 1908، بولاية فرجينيا الغربية اقترحت امرأة تدعى "جريس جولدن كلايتون" بالاحتفال بالـ 362 أبا ماتوا ضمن انفجار في موننجاه عام 1907، حيث وقع انفجار ضخم في أحد المناجم بالقرب من سكن جريس، وأنهى الانفجار بحياة 362 أبا، تاركين أكثر من ألف طفل أيتاما بلا أب.