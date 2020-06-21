دار A. Lange & Söhne تحتفي بعيد الأب بهذه الساعة الأيقونية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يونيو 2020 05:45 مساءً - احتفالاً بعيد الأب أطلقت دار( النكا اند زونا) A. Lange & Söhne الألمانية العريقة إصدار رياضي جديد من ساعتها الإيقونية ( اوديسيوس) ODYSSEUS لتكون إضافة مميزة إلى إرث هذه الدار التي عرفت على مدى عقود بتقاليدها العريقة في صناعة أرقى الساعات وأكثرها رفاهية وكانت أمينة على فلسفتها الخاصة في تحويل الساعة إلى قطعة أكسسوار ثمين وقد ارتأت الدار أن يتزامن الإطلاق مع هذه المناسبة لتكون مشروعاً لهدية تقدم للأب وتكون له رفيقة تشاركه ساعات ودقائق يومه وتشي بأناقته وبصمته وطلته الباذخة .

ساعة ODYSSEUS بسوار مطاطي أسود





وتعود حكاية ساعة اوديسيوس ODYSSEUS إلى نهاية عام 2019 حين قررت الدار تقديم ساعة تجمع بين الرفاهية الكلاسيكية التي تحافظ على تقاليد وارث الدار وبين اللمسات الشبابية المعاصرة وكانت المحصلة هذه الساعة المميزة التي تفتح فصلاً جديداً في سجل دار A. Lange & Söhne التي عرفت لسنين طويلة بحرفية العاملين فيها وشغفهم بالابتكار وحرصهم على تصميم وصياغة وتركيب كل جزء من مكونات الساعة يدوياً وبالآلات التقليدية لتكون كل ساعة قطعة فنية قائمة بذاتها وهذا ما اكسب الدار سمعة عالمية في عالم صناعة الساعات .

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ساعة ODYSSEUS بسوار من الفولاذ المقاوم للصدأ







ويأتي الإصدار الجديد من ساعة اوديسيوس ODYSSEUS الديناميكية بقاعدة دائرية مصنوعة من الذهب الأبيض 40.5 ملم مع سوار جلدي مدمج مصنوع يدوياً أو مطاطي أسود أو من الفولاذ المقاوم للصدأ مع عقارب مضيئة من الذهب الأبيض تجعل من هذه الساعة رفيق يمكن الاعتماد عليه في قراءة الوقت في كل الظروف ومهما كانت درجة الإضاءة خاصة مع الشاشة الكبيرة والخلفية الداكنة إضافة إلى الأرقام ذات الحجم الكبير ونوابض تنظيم وتصحيح الوقت ( زنبرك) سهلة التحريك .