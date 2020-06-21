المذيعة جويل مردينيان توجه رسالة لوالدها في عيد الأب: بطل حقيقي في الحياة

علاقات و مجتمع

احتفلت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد الأب الموافق اليوم 21 يونيو، من خلال نشر صورة تجمعها مع والدها أثناء طفولنتها.

وأرفقت المذيعة اللبنانية تعليقًا على الصورة التي شاركتها، موجه رسالة لوالدها، قائلةً: "كنت دائمًا بستحي قدام ابوي لأنني كنت دائمًا شوفو أكبر من الحياة، وبطل حقيقي في الحياة الحقيقية وشخص قوي يحمي عائلته".

واختتمت رسالتها قائلةً: "بحبك أوي من كل قلبي، وعيد أب سعيد مش بس اليوم، كل يوم".

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الاحتفال بعيد الأب

يتم الاحتفال بـ عيد الأب فى أيام مختلفة فى جميع أنحاء العالم، ففى البلدان التى يعتنق أفرادها المذهب الكاثوليكى فإن الاحتفال بـ عيد الأب كان منذ القرون الوسطى فى الـ 19من مارس من كل عام حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار، وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس فى بعض البلدان، حيث أصبح تقليدا موروثا، وخصوصاً فى أمريكا اللاتينية.

فيما تبنت بلدان أخرى غير أمريكا اللاتينية موعد "عيد الأب"، في ثالث يوم أحد من يونيو من كل عام، وعلى رأس هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا حيث تم إنشاء واحدة من الاحتفالات الأولى للآباء فى عام 1912، بينما تحتفل به أستراليا فى أول يوم أحد من شهر سبتمبر، إلا أن الأشهر عالميا هو الاحتفال في ثالث أحد من يونيو، والذي يوافق اليوم 21 يونيو.