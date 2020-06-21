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علاقات و مجتمع
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، بلافتة مكتوب عليها: "الختان جريمة، لا لختان البنات، احميها من الختان".
وتفاعل متابعو لقاء مع الصورة، وعلق أحدهم: "بارك الله فيكي يا لقاء، لا لختان الإناث"، فيما كتب آخر: "أصعب جريمة".
وفي سياق مختلف، كانت لقاء الخميسي دعت للفنانة رجاء الجداوي بسرعة التعافي من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونشرت صورة للفنانة القديرة عبر خاصية "ستوري" بتطبيق إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "يلا يا روحي قومي بالسلامة كده عشان ضحكتك تملا الدنيا هنا".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي تنشر صورة تدعو لمناهضة ختان الإناث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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