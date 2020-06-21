بعد عرض نفسها للزواج.. مها أسامة: خسرت شغلي واللي جاي أحسن (فيديو)

علاقات و مجتمع

"الفيديو ده هيجيبلي مشاكل كتيرة أوي أنا عارفة، بس أنا مش فارق معايا علشان مش بعمل حاجة غلط"، عبارات واضحة وصريحة قالتها مها أسامة، تلك الفتاة التي عرضت نفسها للزواج عبر مقطع فيديو مصور على حسابها على موقع"فيسبوك"، وتبلغ من العمر 32 عامًا، يبدو أنها كانت على صواب حينما قالت هذة العبارة فلم تجلب لها هذة القصة سوى المشكلات.

ودونت مها في منشور جديد، عبر حسابها على موقع"فيسبوك"، قائلةً: "خسرت شغلي.. بس إن شاء الله اللي جاي أحسن".

وكانت طالبت من متابعيها في منشور سابق بالدعاء لها للتوفيق في أمورها، قائلةً: "ادعولي".

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قصة مها أسامة وعرض نفسها للزواج

وكانت ظهرت مها أسامة، في مقطع فيديو مصور مدته دقيقتان و50 ثانية، تعرض نفسها للزواج عبر موقع "فيسبوك"، قائلةً: "مساء الخير يا جماعة عاملين إيه، الفيديو ده هيجيبلي مشاكل كتيرة أوي أنا عارفة، بس أنا مش فارق معايا علشان مش بعمل حاجة غلط".

وتابعت الفتاة الثلاثينية حديثها خلال مقطع الفيديو المصور، مضيفة: "إحنا طبعًا شايفين الظروف اللي إحنا فيها البلد عاملة إزاي، ومفيش كافيهات ولا جيم ولا أي حاجة، والدولة شايفة إن هو ده الصح علشان تحافظ على صحتنا، أنا شايفه إن طبيعي دلوقتي كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح".

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وتابعت مها خلال الفيديو: "أنا مش عارفة أبتدي إزاي، لازم يكون فيه مقدمة علشان الناس متستغربش، أنا اسمي مها أسامة، عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للزواج على فيسبوك، وعارفة إن ده قرار مش سهل وهيجبلي مشاكل كتير، بس أنا قد القرار ده ودرسته كويس أوي، وأتحمل الحلو والوحش".

وعن مواصفات الرجل التي ترغب الزواج منه قالت: "أنا مش عايزه حاجات كتير في الشخص اللي هرتبط بيه غير إنه يكون جد، وفعلا عايز يتجوز ومحترم".

مها أسامة تتلقى عروضًا للزواج

عشرات من الرسائل والتعليقات التي أرسلها الشباب فور الانتهاء من مشاهدة مقطع الفيديو التي بثه الفتاة الثلاثينية، جميعم يطلبونها للزواج، وكان من ضمنهم رسالة شاب عبر الرسائل الخاصة بالصفحة الإلكترونية لموقع"هُن"، الذي نشر قصتها، قال خلالها "لو سمحتم ممكن بروفايل أو أي معلومات توصلني بالأنسة مها اللي طالبة حد محترم للزواج علشان مش عارف أوصلها ولكم جزيل الشكر".

ونصت رسالة آخر يطلب الزواج من مها، قائلًا: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاوز عروسة، أنا محامي من عين شمس، السن 30 سنة، لا أدخن، ولم يسبق الزواج، الطول 178 مترا والوزن 85 كيلو، ولدي شقة تمليك".