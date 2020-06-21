"الصحة" تحدد 6 خضروات وفواكه لتقوية المناعة ضد كورونا: التزموا بتناولها يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

حدّدت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الخضراوات والفواكه، لتقوية الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وطالبت الوزارة عبر منشور توعوي لها على "فيسبوك، بضرورة الالتزام بتناولها يومياً، وجاءت الأنواع كالتالي:

الخضروات الغنية بفيتامين (أ) المقوي للمناعة:

- الطماطم والجزر.

- الفلفل الرومي والألوان.

- البطاطا وقرع العسل.

الفواكه الغنية بفيتامين (ج) المقوي للمناعة:

- البرتقال واليوسفي.

- الفراولة والجوافة.

- الكيوي والليمون.

ودوما ما تنشر "الوزارة" منشورات توعوية وتوصي بتناول أطعمة ومشروبات بعينها لتقوية المناعة ومنها:

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- طبق سلطة يعزز المناعة ويتكون من الخضار الطازج، وهو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، وللحصول على كامل الفائدة تجعل طبقك متنوعًا ويحتوي على خضروات من كل لون كالتالي:

ـ الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر.

ـ الأصفر مثل (الفلفل الأصفر والجزر).

لأخضر مثل (الخيار والجرجير والخس).

ـ الأبيض مثل (الفجل والبصل).

ـ البنفسجي مثل (البنجر).

- العسل الأبيض معزز للمناعة:

ـ معلقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحًا يرفع من المناعة وينقي مساءً الهواء في الجهاز التنفسي.

- كوب عصير برتقال بالجزر:

ـ عصير البرتقال بالجزر مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي.

ـ البرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.