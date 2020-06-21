فوائد غير متوقعة عندما تتناول الشاي يوميا.. لكن متى يكون خطرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

من بين جميع المشروبات، يحتل الشاي مكانة خاصة عند المصريين، أصبح مرتبطًا بـ"مزاج" الناس في مختلف المحافظات، ولا يكاد يخلو منزل منه، وصار ضيفًا دائمًا على معدة الكثيرين يوميًا، حتى أن الفنان حمادة هلال غنى له "تشرب إيه؟.. أشرب شاي"، لكن هل فكّرت يومًا فيما يحدث للجسم عند تناوله يوميًا؟

بداية، هناك بعض المزايا للشاي الأسود على القهوة؛ فهو يحتوي على كمية أقل من الكافيين، ومفيد للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الكافيين، وفق ما ذكر موقع "thelist".

إذن ما هي الفوائد الصحية الأخرى؟ وهل هناك أي آثار سلبية محتملة يمكن أن يكون لشرب الشاي الأسود كل يوم على صحتك؟

- محاربة رائحة الفم الكريهة

إذا كنت تشرب الشاي كل يوم، يمكنك محاربة رائحة الفم الكريهة، ووفقًا للدكتور مايك جولبا، استشاري طب الأسنان الأمريكي فإن "مادة البوليفينول الموجودة في الشاي تقتل البكتيريا بشكل عام بالفم"، لكن ضع في اعتبارك أنك إذا قمت بإضافة منتجات الألبان إليه، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير المعادلة قليلًا.

- يساعد على فقدان الوزن

قد يساعدك شرب بضعة أكواب من الشاي يوميًا على التخلص من الوزن غير المرغوب فيه، حيث ثبت أنه يقلل بشكل مؤقت من الشهية التي يمكن أن تكون مفيدة لجهود إنقاص الوزن.

- يحارب بكتيريا الفم

إذا كنت عرضة لتقرح الحلق، فإن كوبًا يوميًا أو اثنين من الشاي يمكن أن يساعد في درئها، لأن نفس مادة البوليفينول التي تحارب رائحة الفم الكريهة تحارب البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق.

وتقول الدكتورة ديانا ميكي باحثة مضادات الأكسدة في جامعة تافتس الأمريكي: "الشاي المصنوع من الكاميليا سينينسيس، أي الأسود والأخضر والأولونج، له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف الأعراض".

- يقوي مينا الأسنان

يعد الشاي مصدرًا طبيعيًا للفلورايد، كما أن أحماض التانيك الموجودة في الشاي تساعد بشكل طبيعي على تقوية مينا الأسنان وتعد دفاعا طبيعيا ضد التسوس.

هذا لا يعني أنه يجب عليك بأي حال من الأحوال الاعتماد فقط على شرب الشاي للحفاظ على صحة فمك، إن شرب الشاي هو ببساطة ميزة إضافية على نظامك اليومي، والتي يجب أن تشمل تنظيف أسنانك مرتين يوميًا، وتجنب السكريات، وإجراء فحوصات منتظمة.

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يقول الدكتور هيلاري سيسري، اختصاصي التغذية الأمريكي، إن الشاي هو مصدر جيد لمجموعة من المواد الكيميائية النباتية تسمى الفلافونويد، وتشير الأبحاث إلى أن الفلافونويد قد يساعد في تقليل الالتهاب، وقد يقلل من الكوليسترول الضار LDL وأيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

هذا ليس كل شيء أيضًا، حيث تبين أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأسود يقلل من ضغط الدم بشكل طفيف.

- يُحسن التركيز

ربما سمعت أن مدى انتباه الإنسان قد انخفض إلى ثماني ثوانٍ، أي أقصر بثانية واحدة من السمكة. لحسن الحظ، إذا كنت تشرب الشاي كل يوم، يمكنك المساعدة في ذلك، كما لاحظت الدكتورة أوما نايدو، مديرة الطب النفسي الغذائي ونمط الحياة في مستشفى ماساتشوستس العام، إذ تقول: "الثيانين هو حمض أميني فريد من نوعه فعليًا في الشاي، قد يحسن الانتباه عن طريق إرخاء الدماغ".

- يساعد في عملية الهضم

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هل تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي أو الغاز غير المرغوب فيه؟ اتضح أن احتساء الشاي كل يوم قد يساعدك في السيطرة على بعض هذه المشكلات، إذ إن التانينات الموجودة في الشاي قد تهدئ السبيل المعوي الذي يمكن أن يقلل من اضطراب المعدة والإسهال.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد في الحفاظ على توازن بكتيري صحي، حيث تعزز مادة البوليفينول الغذائية في الشاي نمو البكتيريا الجيدة، وتمنع انتشار البكتيريا السيئة مثل السالمونيلا والبكتيريا الحلزونية.

- قد يكون مفيدًا لدماغك

يقول فنغ لي، الأستاذ في كلية الطب في سنغافورة: "نتائجنا تقدم أول دليل على المساهمة الإيجابية لشرب الشاي في بنية الدماغ، وتشير إلى أن شرب الشاي بانتظام له تأثير وقائي ضد الانخفاض المرتبط بالعمر في تنظيم الدماغ".

وتابع: "لقد أظهرنا في دراساتنا أن شاربي الشاي يتمتعون بوظيفة معرفية أفضل مقارنة بغيرهم".

- قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يمكنك إضافة قرارك بشرب الشاي كل يوم إلى قائمة التدابير الوقائية ضد السرطان، وفقًا لهيلاري سيسر اختصاصي التغذية، مؤكدا أن مادة البوليفينول لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تكوين أنواع معينة من الخلايا السرطانية.

بالطبع، لا يجب الاعتماد على شرب الشاي الأسود وحده لحمايتك من المرض، أو اعتباره شكلاً من أشكال الأدوية.

- قد يخفض خطر السكتة الدماغية

إذا كنت تشرب أربعة أكواب أو أكثر من الشاي كل يوم، فإن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ينخفض بنسبة 32 في المائة.

- رفع مستويات مضادات الأكسدة لديك

مضادات الأكسدة هي جزء مهم من نظامك الغذائي، حيث توفر لك مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في إزالة الخلايا التي تضررت من المرض.

وعندما يتعلق الأمر بالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، يمكنك وضع الشاي في أعلى القائمة، كونه غني بالبوليفينول، بما في ذلك ثي فلافين، ثيروبيجينز، ومضادات الأكسدة، كما أنها تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وسكر الدم.

مخاطر شرب الشاي يوميا لدى البعض:

وعلى الرغم من جميع الفوائد الصحية المفيدة المذكورة، فهناك بعض المخاطر المرتبطة باستهلاك الشاي، حيث تعوق الكاتيكين الموجودة في الشاي قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة، كما لاحظ الدكتور أنتوني كوري، جراح العظام، وأوضح أنه "على الرغم من أن معظم الأشخاص الأصحاء لا يتأثروا بهذا، فإن أولئك الذين يعانون من نقص الحديد أو فقر الدم يجب أن يمتنعوا عن تناول كميات كبيرة من الشاي الأخضر [الغني بالكاتيكين]".

بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الكثير من الشاي الأسود كل يوم قد يزيد من خطر النزيف، إذ يقول جراح التجميل ميشيل لي، "إنه يجعلك أكثر عرضة للكدمات. أطلب من جميع مرضاي التوقف عن شرب الشاي قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الجراحة".

أخيرًا، قد يكون للشاي ردود فعل سلبية مع بعض أدوية ضغط الدم والقلب، لذا استشر طبيبك إذا كان آمنًا لك.

ما مقدار الشاي الذي يجب أن تشربه كل يوم؟

تحتاج أيضًا إلى توخي الحذر بشأن مقدار الشاي الذي تشربه يوميًا، لأنه في الحالات القصوى يمكن أن يسبب الفشل الكلوي.

ويمكن أن يكون لفنجان أو ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا فوائد عديدة، ولا يجب أن تزيد الكمية عن ذلك، ولكن، بالطبع، الشاي يحتوي على الكافيين وهو واحد من العديد من المشروبات التي يجب على النساء الحوامل تجنب تناولها.