حلا شيحا "لم تعجبها" ملامحها الجديدة.. معلومات يجب معرفتها عن البوتكس والفيلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عادة ما يتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانات قبل وبعد عمليات التجميل والحقن، ونلاحظ التغيير الكبير في الشكل عند البعض وتغيير الملامح، وأبرز من تم تداول صورهن مؤخراً هي الفنانة حلا شيحا التي أجرت حقن للبوتكس والفيلر وأدى لتغيير في ملامحها التي اعتاد عليها الجمهور ومتابعوها، ونفرت هي الأخرى من ملامحها بعد الحقن، حسبما قالت في برنامج "التاسعة مساءً" مع وائل الإبراشي على التليفزيون المصري: "غلطة ومكنتش حابه اعمله بالطريقة دي، واتضايقت جدا بعد ما عملته".

والبوتكس يستخدم لإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة بالوجه، وتظهر مع التجاعيد الحركية عند منطقة الجبهة لإزالة خط العبوس، والتجاعيد حول العين، وأيضاً العيون الناعسة، ولا علاقة لتلك التجاعيد بالسن وإنما مرتبطة بقوة العضلات.

أما الفيلر فهو عبارة عن إبر امتلاء بمادة الهيدروينك أسيد، وهذه المادة توجد بوفرة في جلد الانسان في فترة الطفولة والشباب، ومسؤولة عن نضارة الوجه وتقل في الجسم مع التقدم بالعمر، ويستخدم للتغلب على علامات خطوط الابتسامة وفي حالة نحافة الوجه والرغبة في وجود خدود منتفخة.

وتؤكد الدكتورة إيمان سند أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتجميل بطب بنها لـ "الخليج 365"، أن عمليات الحقن سواء بوتكس أو فيلر يجب أن تكون بجرعات مناسبة وخامات عالية الجودة وبمكان معقم جيداً، وذلك متوقف على الدقة في اختيار مركز التجميل والطبيب الذي يقوم بالحقن.

وأضافت "سند" أن كل من البوتكس والفيلر غير محبب لأصحاب الوجوه السمينة والممتلئة، لأن ذلك يعرضهم لضخامة في الوجه وتغيير في الملامح غير مألوف، والوجوه الممتلئة بتهدل وتجاعيد الشيخوخة المتقدمة يفضل لها التدخل الجراحي بدلاً من الحقن، ويجب على الطبيب أن يكون لديه حس الفنان ويضيف لمسة جمالية دون التغيير في الملامح، وذلك بتوخي الحذر في استخدام الجرعات والأماكن المناسبة التي يحتاجها الوجه، وتتماشى مع الملامح بشكل عام.

أضرار البوتكس

- الشعور بألم أثناء الحقن وبعده بساعات قليلة، وتورم مناطق الحقن، وظهور كدمات زرقاء وفي مناطق الحقن عند الأغلب وذلك طبيعي ويستمر لعدة ساعات أو أيام قليلة بعد الحقن مباشرة.

- انسداد في الأوعية الدموية أثناء حقن الفيلر، وذلك ينتج عن خطأ أثناء الحقن.

- "كلكعة" في حقن الفيلر وعدم تمازجه مع النسيج الجلدي وينتج عنها "كلاكيع" وحساسية، وذلك نتيجة المادة المستخدمة في الحقن غير صالحة ورديئة.

- التهاب بكتيري ثانوي، نتيجة عدم تعقيم المركز أثناء الحقن وبالتالي اخترقت البكتيريا الوجه أثناء الحقن، أو استخدام المكياج عقب الحقن مباشرة، وقد يؤدي البوتكس إلى تسمم في حالات نادرة.

الآثار الجانبية للبوتوكس على منطقة العين

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- تدلي الجفون، وجفاف العين وتمزق الأنسجة حول العين، مع تكرار الحقن والتقدم في العمر تصبح الحواجب غير متساوية وليست في نفس المستوى.

الآثار الجانبية حول الفم

ظهور ابتسامة على جانب واحد من الفم، أو ترويل، عادًة ما تستمر جميع الآثار الجانبية للبوتوكس لمدة أيام.

مخاطر البوتوكس على الجلد

- ترهّل الجلد بسبب الشد المتكرّر الذي تتعرّض له البشرة، ما يقتل العضلة بشكل بطيء ويقلل نشاطها.

- تهيّج واحمرار البشرة بشكل مبالغ به نتيجة الحساسية، ودخول البكتيريا الناتجة عن عدم التعقيم.

مخاطر الفيلر

- نزيف داخلي أي تحت الجلد، حيث يظهر على شكل كدمات.

- التهاب جلدي حاد، والإصابة بالحساسية وتهيّج في البشرة نتيجة عدم تعقيم حقن الفيلر.

نصائح قبل الإقبال لحقن البوتكس:

يجب تفادي أدوية معيّنة قبل أسبوعين من إجراء حقن البوتكس، والتوقف عن تناول الأسبرين، والأدوية المضادة للالتهابات، وزيت السمك أو الأوميجا 3 قبل أسبوعين من إجراء حقن بوتكس، وذلك لتجنب النزف أثناء الحقن والسيولة وبالتالي تجنب الكدمات.