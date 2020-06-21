شفاء معمرة سعودية عمرها 100 عام من كورونا

علاقات و مجتمع
من بين عشرات المعمرات اللاتي انتصرن على فيروس كورونا، استطاعت معمرة سعودية أن تنجوا هيالأخرى من الحائجة المستجدة وهي بعمرالـ 100 عام.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض شفاء معمرة سعودية عمرها 101 عام، من فيروس كورونا المستجد، ولم تكشف المدينة الطبية هوية المريضة أو أي معلومات حول أسباب إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها غادرت مستشفى الملك خالد الجامعي يوم أمس السبت بعد شفائها.
ورغم المعاناة مع فيروس كورونا إلا أن هناك بعض القصص لنجاح معمرين في مواجهة هذا الوباء والانتصار عليه، إذ شهد العالم في الشهرين الأخيرين شفاء أعداد كبيرة من كبار السن من فيروس كورونا.
وأعلنت إيطاليا في وقت سابق شفاء معمرة عمرها 108 أعوام في شمال البلاد، وكذلك المغرب أعلن شفاء معمرة تبلغ من العمر 110 أعوام، وفي روسيا معمرة عمرها 101 عام، وكذلك الصين أعلنت شفاء معمرة تبلغ من العمر 103 أعوام من الفيروس، وفي مصر شفاء معمرة عمرها 96 عاما.
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