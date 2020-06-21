"أمهات مصر" يتحدثن عن كواليس ليلة أول أيام امتحانات الثانوية العامة

ماما

كشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن كواليس أول ليلة امتحان بالثانوية العامة في زمن الكورونا قضاها الطلاب وأولياء الأمور.

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وقالت عبير، في بيان لها، إن القلق والتوتر والخوف كان يخيم على أولياء الأمور من الأمهات استعدادا لأول امتحان ثانوية عامة بمادة اللغة العربية، في ظل فيروس كورونا، حيث تم تجهيز كل متعلقات الطلاب ووسائل الوقاية من كمامات وغيرها، فضلا عن نوم الطلاب في وقت مبكر فيما غاب النوم عن الأمهات بسبب القلق والتوتر.

وتفاعل المئات من أولياء الأمور عبر صفحة اتحاد أمهات مصر، على فيس بوك، حيث قالت ولية أمر: "أطول ليلة مرت عليا فى حياتى، صاحيين من امبارح، دقات قلبي أسرع من القطر بس عامله نفسي قويه عشان ابني".

وأضافت: "الحمدلله، حضرت حاجة بنتي واتعشت ودخلت نامت حوالى الساعة 12 وصحيت تراجع شوية قبل ما تنزل الامتحان وانا كنت قلقانة بحاول أنام"، وتابعت أخري: "ابني بيقول ناسى كل حاجة كأنه مش مذاكر خالص، وأنا قاعدة معاه بحاول أفهمه إن ده مجرد إحساس لكن أول لما يشوف الامتحان هيفتكر، بس مش عارفة اسيطر بصراحة ربنا يستر".

واستكملت ولية أمر: "عملنلها أكل بنتي بتحبه وحضرت لها حاجتها وعملت لها عيش طازة علشان تفطر منه الصبح، ومسألتهاش خالص عملتي إيه ولا خلصت مراجعة ولا لا ودخلت نامت بالليل"، وتضيف أخرى: "أنا منمنتش من يومين بسبب القلق، جهزنا أدواتهم، شجعناهم، قراءة قرآن، صلاة الحاجه، الدعاء، أحمد بينام وأنا فضلت صاحيه لحد ما راح اللجنة، وطلعت علي الشغل بس ربنا يطمنا عليهم كلهم".