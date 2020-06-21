مشروبات ساخنة وكحول.. إجراءات الأمهات مع أبنائهم في امتحانات الثانوية

ماما

في ظروف استثنائية، تسبب بها فيروس كورونا وازدياد معدل الإصابات، تنطلق اليوم، امتحانات الثانوية العامة، وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الدولة بهدف حماية الطلاب من كوفيد-19، إلا أن الأمهات كان لهم إجراءاتهم الخاصة التي حرصوا على توفيرها لأبنائهم حفاظا عليهم من الإصابة بالفيروس المستجد.

مي السيد، أم لطالب بالثانوية العامة، حرصت على توفير إجراءات وقاية عديدة، حست تروي لـ"هن"، أنه من بين مواد الوقاية التي حرصت على توفيرها له شراء علبة كمامات وقفازات تتواجد في حقيبته باستمرار لا تفارقه، "كمان اشتريت له زجاجتين كحول وزجاجتين جيل معقم، وأكدت عليه أنه لأزم يلبس كمامتين مع بعض زيادة تاكيد وكله لحماية صحته.

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سارت نجلاء طارق، والدة طالبة بالصف الثالث الثانوي، على نفس نهج سابقتها بشراء علبتين من الكمامات والقفازات، وذلك بهدف حماية ابنتها قبل الخروج للامتحانات: "لأن الكمامات أوقات بتبقى ناقصة في السوق، جبت منها عبوات تكفي حتى آخر يوم في الامتحانات، وربنا يسترها على أولادنا".

التحصين المستمر وقراءة القرآن، واختيار أفضل المشروبات لزيادة المناعة وسائل منى خالد، والدة طالب بالثانوية العامة: "بدأت أبحث عن كل المشروبات اللي بتزود المناعة، وممكن اعتمد عليها قبل خروج ابني لتأدية الامتحان، والدعاء المستمر لكل أبنائنا الطلاب إن ربنا يحفظهم"، وفق حديثها لـ"هُن".

كانت تتمنى سها أحمد، تأجيل امتحانات الثانوية العامة، ولكن بعد تحديد موعدها بدأت في تقوية مناعة ابنتها بالمشروبات الطبيعية والوجبات الغذائية الغنية بالفوائد، بالإضافة إلى شراء مجموعة من منظفات اليد والكمامات والقفازات، خوفا من اختفائها من الأسواق.

المشروبات الساخنة والكمامة.. إجراءات ندى سيد الوقائية لحماية ابنها من فيروس كورونا، حيث عملت على تحضير مشروبات ساخنة مثل الزنجبيل بالليمون، بالإضافة إلى توفير الكمامات وزجاجة الكحول والقفازات، وهي وسائل الوقاية التي نصحت بها وزارة الصحة.