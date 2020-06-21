بعد نشر قصتها في "هُن".. منال أسامة تتلقى عروضا للزواج من الشباب (فيديو)

علاقات و مجتمع

عرض مغري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قدمته فتاة ثلاثينية تدعى "مها أسامة"، خلال مقطع فيديو مصور بثته عبر حسابها، تعرض نفسها للزواج، محددة خلاله المواصفات والشروط المطلوبة في عريسها المستقبلي، لتنقسم ردود الأفعال ما بين الصدمة والذهول وبين المرحبين بالفكرة والراغبين في التقدم لطلب الزواج منها.

عرض هُن قصة الفتاة والتي سُرعان ما تلقت عبر رسائل القراء الخاصة بالصفحة رسائل عدة يطلب فيها الكثيرون من الشباب طلب الزواج منها معلنين استيفاء المواصفات والشروط التي حددتها خلال مقطع الفيديو.

عشرات من الرسائل والتعليقات التي أرسلها الشباب فور الانتهاء من مشاهدة مقطع الفيديو التي بثه الفتاة الثلاثينية، جميعم يطلبونها للزواج، وكان من ضمنهم رسالة شاب عبر الرسائل الخاصة بالصفحة الإلكترونية للموقع، قال خلالها "لو سمحتم ممكن بروفايل أو أي معلومات توصلني بالأنسة مها اللي طالبة حد محترم للزواج علشان مش عارف أوصلها ولكم جزيل الشكر".

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ونصت رسالة آخر يطلب الزواج من منال، قائلًا: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاوز عروسة، أنا محامي من عين شمس، السن 30 سنة، لا أدخن، ولم يسبق الزواج، الطول 178 مترا والوزن 85 كيلو، ولدي شقة تمليك".

"ممكن أعرف ديانتك عندي صديق جاهز ويبحث عن عروسة، لان اسمك ممكن يكون مسلم أو مسيحي"، تعليق تلقته الفتاة الثلاثينية عقب عرض قصتها، من أحد الرواد، مشيرًا أن لديه صديق يبحث عن عروسة ولكنه يريد التعرف على ديانتها ومزيد من التفاصيل عنها.

قصة منال أسامة وعرض نفسها للزواج

وكانت ظهرت منال أسامة، في مقطع فيديو مصور مدته دقيقتان و50 ثانية، تعرض نفسها للزواج عبر موقع "فيسبوك"، قائلةً: "مساء الخير يا جماعة عاملين إيه، الفيديو ده هيجيبلي مشاكل كتيرة أوي أنا عارفة، بس أنا مش فارق معايا علشان مش بعمل حاجة غلط".

وتابعت الفتاة الثلاثينية حديثها خلال مقطع الفيديو المصور، مضيفة: "إحنا طبعًا شايفين الظروف اللي إحنا فيها البلد عاملة إزاي، ومفيش كافيهات ولا جيم ولا أي حاجة، والدولة شايفة إن هو ده الصح علشان تحافظ على صحتنا، أنا شايفه إن طبيعي دلوقتي كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح".

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وتابعت منال خلال الفيديو: "أنا مش عارفة أبتدي إزاي، لازم يكون فيه مقدمة علشان الناس متستغربش، أنا اسمي مها أسامة، عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للزواج على فيسبوك، وعارفة إن ده قرار مش سهل وهيجبلي مشاكل كتير، بس أنا قد القرار ده ودرسته كويس أوي، وأتحمل الحلو والوحش".

وعن مواصفات الرجل التي ترغب الزواج منه قالت: "أنا مش عايزه حاجات كتير في الشخص اللي هرتبط بيه غير إنه يكون جد، وفعلا عايز يتجوز ومحترم".