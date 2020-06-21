"أمهات مصر" يستنكر تزاحم أولياء الأمور أمام اللجان في أول أيام امتحانات الثانوية 

ماما
استنكرت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تواجد وزحام عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مع أبنائهم أمام اللجان في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2020.
وأضافت عبير، أن تواجد وتزاحم أولياء الأمور أمام اللجان يساعد في الإصابة بعدوى فيروس كورونا، رغم وجود تعليمات وتشديدات بعدم ذهاب أولياء الأمور مع أبنائهم وانتظارهم أمام اللجان، منعا لنقل العدوى.
وناشدت عبير، جميع أولياء الأمور بعدم الذهاب مع أبنائهم وانتظارهم أمام اللجان حفاظا على حياتهم، ومنعا من الإصابة بفيروس كورونا، ومناشدة المسؤولين بالتشديد على عدم تواجد أولياء الأمور وأي تجمعات أمام اللجان.
وانطلقت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2020 في مادة اللغة العربية، حيث شهدت عدد من اللجان خاصة في منطقتي الهرم والمعادي تواجد وتزاحم أولياء الأمور الذين رافقوا أبنائهم إلي أمام اللجان، الأمر الذي قد يساعد في انتشار فيروس كورونا.
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