بالفيديو.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: مات الكلام

علاقات و مجتمع

ردت الفنانة إيمي سمير غانم، بطريقة غير مباشرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، على الشائعات التي تداولت خلال الأيام الماضية بشأن انفصالها عن زوجها الفنان حسن الرداد.

Advertisements

وشاركت إيمي مقطع فيديو من مشهد يجمع بينها وبين زوجها، من مسلسل "عزمي وأشجان"، وعلقت عليه قائلة: "هو ده اللي عندي .. مات الكلام، سلامو عليكوا".

وكان الفنان حسن الرداد، نفى شائعات الانفصال عن "إيمي" عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب "الرداد": "للأسف بعض المواقع لا زالت تبحث عن التريند والفرقعة الإعلامية، أقول لها عيب".

وأعادت "إيمي" نشر الـ"ستوري" ذاته عبر حسابها.