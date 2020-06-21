ليدى غاغا بملابس رياضية فى أول ظهور لها بعد تخفيف قيود "كورونا"

يحظى عدد من النجوم العالميين بانطلاقه جديدة للخروج إلى الشارع مرة أخرى بعد تخفيف قيود الإغلاق فى دول عديدة بينها أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وكثير من الدول الأوروبية والعربية، وفى ظل الإجراءات الجديدة المتبعة للتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدأت كاميرات وسائل الإعلام فى التقاط الجولات الأولى للمشاهير بعد عزلتهم لأشهر من الحجر الصحى داخل المنازل.

وبينما كانت النجمة العالمية ليدى جاجا، معزولة تعيش فترة العزل المنزلى مع صديقها مايكل بولانسكى، شوهدت نجمة البوب، البالغة من العمر 34 سنة، أخيرًا وهى تمسك فى يدها القهوة المثلجة للذهاب بجولة مع صديقها مايكل فى هوليوود هيلز، وتوضح الصور أن ليدى جاجا وصديقها، كانا يتبعان إجراءات الوقاية من الفيروس التاجى، حيث ارتدى الثنائى "الكمامات"، بما يضمن الحفاظ على أنفسهم والآخرين من تناقل العدوى بالفيروس القاتل.

وتظهر نجمة " a star is born"، وهى تسير بجوار صديقها، وكانت ترتدى قميصًا ورديًا قصيرًا، مع قناع وجه أبيض، وكان يتدلى شعرها الأشقر اللامع، بينما تبدو وكأنها تتخلص من روتين المكياج لهذا اليوم، حيث لم تضع أى من مساحيق التجميل أثناء جولتها، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وبجانب نجمة البوب، كان يسير صديقها مايكل بالقرب منها مرتديًا قميصًا أسود وسروالًا وقناع وجه بنفس اللون، ويقول تقرير "ديلى ميل"، إنه "من خلال مظهر ملابسهما الرياضية، يبدو أن الثنائى قد حصلا على جلسة تمرينات رياضية".

وأشار التقرير إلى أن ليدى جاجا، أعلنت عن علاقتها بصديقها مايكل عبر "إنستجرام"، عندما نشرت صورة وهى تحتضنه، فبراير الماضى، فيما يعتقد أن الثنائى تواعدا منذ ليلة رأس السنة على الأقل، ويقال أنهما التقيا من خلال رئيس بولانسكى، شون باركر، المؤسس المشارك لنابستر والرئيس السابق لفيسبوك، وأعلنا عن علاقتهما، بالتزامن مع حفل سوبر بول، أوائل فبراير الماضى، وذلك حسب تقرير الصحيفة البريطانية.

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وعلى جانب آخر، ظلت ليدى جاجا مشغولة طوال فترة الوباء، وعلى الرغم من أن الأزمة أخرت تاريخ الإصدار الأول لألبومها Chromatica ، فقد تم إصداره لاحقًا فى مايو 2020، كما تستخدم نجمة البوب منصتها لزيادة الوعى بالظلم العنصرى وسط احتجاجات جورج فلويد، إضافة إلى نشر الإيجابيات خلال الوباء.

ويوم الخميس الماضى، شاركت الجمهور صورة لها وهى ترتدى ملابس رياضية وردية، ووجهت رسالة حب إلى متابعيها، وقالت: "التفكير فى العالم وإرسال الحب.. أمشى فى دوائر وأتأمل فى بعض الأحيان حول ما أريد قوله.. أريد أن أقول إننى أحبكم".

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