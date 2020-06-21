ملابس رياضية من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يونيو 2020 11:47 صباحاً - إن كنتِ تقومين ببعض التمارين الرياضية داخل المنزل، أو بكل بساطة تبحثين عن أسلوب بسيط ومريح في تنسيق الملابس الرياضية؛ سنقدّم لكِ بعض التصاميم من الملابس الرياضية، كما جمعنا لكِ صور النجمات؛ لتستوحِي منهنّ طرق التنسيق.



جيجي حديد

جيجي حديد



تلعب الملابس الرياضية دورًا مهمًا في إطلالات جيجي حديد، ستجدينها طوال الوقت تمزج بين الليجينج الرياضي مع البومبر جاكيت أو المعاطف الطويلة، كما أنها تفضل ارتداء السراويل ذات الخصر المرتفع مع الجواكيت القصيرة.

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كارلي كلوس

كارلي كلوس



إتقان طلّة كارلي كلوس الرياضية هو أمر في غاية السهولة. بإمكانك فقط إضافة جاكيت بسيط وعملي؛ لتصبح إطلالتكِ متجددة ومناسبة للجو.

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كاميلا كابيلو

كاميلا كابيلو



اختارت كاميلا كابيلو ملابس رياضية حيوية وغير مملّة، فبدلًا من السروال الرياضي الأسود العادي، لجأت إلى السروال الملوّن بالطبعات والكروب الرياضية.

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شذى حسون

شذى حسون



اختارت الزيّ المناسب لممارسة رياضة التنس، وتتألف من تنورة قصيرة وكنزة ضيقة من دون أكمام، وأضافت حذاء رياضيًا باللون الوردي.

وفي إطلالة أخرى، ارتدت بنطلون ليجينج مع توبْ رمادي؛ ليبرز رشاقتها.

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نوال الزغبي

نوال الزغبي



النجمة نوال الزغبي اختارت الملابس الكاجوال الرياضية الناعمة، وقد نسقت بنطلونًا بقصة عريضة من القطن مع تيشيرت بسيط من نفس اللون، وأكملت اللوك بحذاء رياضي وحقيبة كتف كبيرة باللون الأصفر.

ويمكنكِ تنسيق مثل هذا اللوك، وهو سروال مطاطي باللون الأزرق مع سترة رياضية بتصميم عصري وحذاء من أديداس Adidas باللونين الأسود والأبيض.

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رولا سعد

رولا سعد



إذا كنتِ تحبين ممارسة رياضة الجري كلّ صباح، فاختاري دومًا ملابس ملوّنة لافتة، مثل الليجينج البرتقالي والكروب توب القصير باللون نفسه.

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