موديلات فساتين سهرة باللون الأزرق الفاتح موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يونيو 2020 11:47 صباحاً - ضمن عروض كوتور ربيع وصيف 2020، لاقت فساتين السهرة المصممة باللون الأزرق الباستيلي رواجًا كبيرًا وبرع المصممون في تقديم موديلات اتسمت بالفخامة والفرادة كما غلبت عليها القصات الأنثوية والتطريز المتقن.



"الخليج 365" رصدت لكِ أجمل تصاميم فساتين السهرة الزرقاء الفاتحة من مجموعات كبريات الدور العالمية ونرشحها بقوة للسمراوات حيث تنسجم هذه النغمة اللونية كثيرًا مع لون بشرتهن وتبرز جمالها.

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فساتين سهرة منفوشة لإطلالة ملوكية ZIAD NAKAD

تتصدر فساتين السهرة المنفوشة مشهد الموضة من جديد بعدما برعت دور الأزياء في تقديم تشكيلة فخمة ومنوعة تحاكي كافة الأذواق، تهادت عارضات دار ديور Dior بفساتين منسدلة الأكتاف Off Shoulder dresses مزينة بطبقة من الشيفون، بينما تألقت عارضة زياد نكد Ziad Nakad بفستان مغلف بالكامل بالتطريز الناعم تنورته مزينة بطبقة قصيرة تنتهي أعلى الفخذين تقريبًا مع حزام ذهبي مرصع.









فساتين سهرة مستقيمة القصة تبرز الطول Advertisements GEORGES CHAKRA تابعي المزيد:فساتين خطوبة باللون الأزرق زرقاء بوحي من نجمات الخليج

لا تزال موضة فساتين السهرة مستقيمة القصة محافظة على مكانها ضمن لائحة إتجاهات كوتور ربيع وصيف 2020، تبرز هذه القصات طول القامة خاصة اذا كانت مزينة بشق أمامي كما في الفستان الموقع من إيلي صعب Elie Saab، كما نرشح للقصيرات الفستان المزدان بالريش من توقيع جورج شقرا Georges Chakra.











فساتين سهرة بأكمام طويلة موضة الموسم

TONY WARD



لا خلاف على أن صيحات الأكمام تنوعت هذا العام ولم تقتصر على مجموعات الأزياء الجاهزة بل طالت أيضًا عروض الكوتور، أحببنا الفساتين منفوخة الكمين Puffy sleeves dresses من توقيع إيلي صعب Elie Saab كما أعجبتنا الفساتين طويلة الكمين ذي الأكتاف البارزة من مجموعة طوني ورد Tony Ward.









فساتين سهرة بتنانير منسدلة لإطلالة ناعمة ALBERTA FERRETTI

تحظى صاحبات الذوق الناعم والبسيط بنصيب كبير من تصاميم كوتور 2020 حيث أثبتت الفساتين المصممة بتنانير منسدلة على القامة حضور طاغي، أجمل التصاميم حملت توقيع ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti وإيلي صعب Elie Saab وتميزت بخصرها العالي ما يجعلها من القطع المثالية للقصيرات. تابعي المزيد:فساتين محتشمة من اللون الأزرق الفاتح

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