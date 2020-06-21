كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يونيو 2020 11:47 صباحاً - قد تجد بعض المحجبات أنّ ارتداءَ قبعات الرأس المختلفة مع الحجاب أمرٌ مستحيلٌ، لكن هذه الصيحة غزت عالم الموضة، واتبعتها الكثيرات من مُدونات الموضة، كما تحدث عنها خبراء بارزون في عالم الأزياء، ومن وحيهم؛ إليكِ أبرز طرق تنسيق القبعة مع الحجاب.



اختيار القبعة المناسبة وطرق تنسيقها

اختيار القبعة المناسبة وطرق تنسيقها



مع تنوُّع أشكال القبعات في المتاجر والعلامات التجارية، يمكنكِ -عزيزتي- اختيار أي قبعة تروق لكِ عند تطبيق هذه الصيحة، مع مراعاة المكان الذي سوف ترتدينها فيه والمناسبة كذلك، فعند سفرك لمنطقة ساحلية؛ يمكنكِ ارتداء قبعة كبيرة من القش؛ لتحميكِ من حرارة الشمس، وتمنحكِ مظهرًا عصريًّا أنيقًا، ومن أبرز الخيارات التي يمكنكِ تنسيقها مع حجاب بُنيّ أو بدرجة محايدة؛ اعتمدي القبعة السوداء الضخمة أو متوسطة الحجم، مع حجاب أسود وفستان أبيض أو العكس.

اختيار القبعة المناسبة وطرق تنسيقها



ولفصل الصيف، يمكنكِ اختيار قبعة القش بمختلف أشكالها مع الفساتين ذات طبعات الزهور؛ لمظهر شبابي مميز، واحرصي عند اعتماد هذه الصيحة على اختيار الإكسسوارات والأزياء الناعمة؛ لتحافظي على بساطة مظهرك، فالقبعة كافية لتكون أساس إطلالتك وتجعلك محطَّ الأنظار؛ كونها صيحة عصرية وغير تقليدية.

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