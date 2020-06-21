بالفيديو.. ميريهان حسين تقلد مايا دياب على أنغام "شكلك ما بتعرف"

لايف ستايل

لازالت الفنانة ميريهان حسين، تستغل أكثر ساعات الحظر والحجر المنزلي، في إبراز موهبة التقليد، ففنانات عدة قامت ميريهان بتقليدهن مستخدمة تقنيات المكياج، مع إطلالات الملابس المختلفة.

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واليوم، شاركت ميريهان حسين، متابعيها، بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام ظهرت فيه وهي تقلد الفنانة اللبنانية مايا دياب على أنغام أغنية "شكلك ما بتعرف"، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال، جينز مع سترة باللون المارون، وشعر كيرلي بدرجات الرمادي، بتوقيع "هيثم دهب" مثلما تتألق به الأخيرة.

وتفاعل العديد من المتابعين والمتابعات مع الفيديو، الذي حقق آلاف المشاهدات.

وكانت "ميريهان" برعت من قبل في تقليد الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، في رقصتها بـ"جلابية بيضاء" في مسرحية "حزمني يا"، فضلا عن تقليدها للفنانة نوال الزغبي.