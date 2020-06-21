صحة
دائما ما يتساءل البعض عن مدى ضرر الطعام الذي يتم تسخينه في الميكرويف، حيث تناولت الكثير من الدراسات عن مدى الضرر الذي يسببه هذا الحهاز على الطعام، الا أن طبيبة وخبيرة تغذية حسمت الأمر.
ووفقا لوكالة "سبوتنك"، دحضت أخصائية التغذية، إيلينا موتوفا، الأساطير المبالغة بها في تأثير الموجات التي يطلقها الميكروويف على الطعام.
وقالت الطبيبة إن الأساطير التي تتكلم عن أن الطعام المسخن في الميكروويف غير صحي "خاطئة"، مؤكدة أن ذلك لا يختلف أبدا عن تسخين الطعام بالطريقة التقليدية.
وأشارت إلى أن تسخين الطعام بالميكروويف لا يسبب خروج الإلكترونات من الذرات (الشيئ الذي يتم تداوله كثيرا بين الناس).
وحثت موتوفا على عدم الخوف من "تسرب" موجات الميكروويف إلى خارجه، مشيرة إلى أن الهيكل المصنوع منه تحجب تماما تسرب الأمواج حتى من خلال الزجاج.
وقدمت الخبيرة بعض النصائح حول الاستخدام الآمن لأجهزة الميكروويف، حيث حثت بقراءة التعليمات بعناية، ففي بعض الأجهزة أو غالبها لا يجب تشغيلها وهي فارغة، وفق موقع"med2".
بالإضافة إلى ذلك، عدم استخدامه في حال تعرض الباب إلى تلف ما ولا يغلق بشكل كامل. وعدم تشغيله عندما يكون الباب مفتوحا.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يشكل تسخين الطعام في الميكرويف خطورة على من يتناوله؟.. طبيبة تحسم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.