هل يشكل تسخين الطعام في الميكرويف خطورة على من يتناوله؟.. طبيبة تحسم الأمر

صحة

دائما ما يتساءل البعض عن مدى ضرر الطعام الذي يتم تسخينه في الميكرويف، حيث تناولت الكثير من الدراسات عن مدى الضرر الذي يسببه هذا الحهاز على الطعام، الا أن طبيبة وخبيرة تغذية حسمت الأمر.

ووفقا لوكالة "سبوتنك"، دحضت أخصائية التغذية، إيلينا موتوفا، الأساطير المبالغة بها في تأثير الموجات التي يطلقها الميكروويف على الطعام.

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وقالت الطبيبة إن الأساطير التي تتكلم عن أن الطعام المسخن في الميكروويف غير صحي "خاطئة"، مؤكدة أن ذلك لا يختلف أبدا عن تسخين الطعام بالطريقة التقليدية.

وأشارت إلى أن تسخين الطعام بالميكروويف لا يسبب خروج الإلكترونات من الذرات (الشيئ الذي يتم تداوله كثيرا بين الناس).

وحثت موتوفا على عدم الخوف من "تسرب" موجات الميكروويف إلى خارجه، مشيرة إلى أن الهيكل المصنوع منه تحجب تماما تسرب الأمواج حتى من خلال الزجاج.

وقدمت الخبيرة بعض النصائح حول الاستخدام الآمن لأجهزة الميكروويف، حيث حثت بقراءة التعليمات بعناية، ففي بعض الأجهزة أو غالبها لا يجب تشغيلها وهي فارغة، وفق موقع"med2".

بالإضافة إلى ذلك، عدم استخدامه في حال تعرض الباب إلى تلف ما ولا يغلق بشكل كامل. وعدم تشغيله عندما يكون الباب مفتوحا.