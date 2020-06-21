لشفاه نضرة ورطبة يوميا.. 3 ماسكات طبيعية

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تحتاج الشفاه إلى مرطب طوال الوقت، وشرب كمية كافية من المياه أو وضع زبدة الكاكاو لتجنب تشققها وحدوث ندبات، وغيرها من الأمور التي يمكن أن تحدث نتيجة قلة الترطيب، ويقدم لك موقع "هن"، 3 ماسكات يومية لترطيب الشفاه بحسب موقع مجلة "فاشون" المتخصصة في شؤون المرأة.

ماسك الزبادي

يخلط الزبادي مع حليب بورد، حتى يتكون عجين متماسك، يوضع على الشفاه لمدة 15 دقيقة مع التدليك المتواصل، ثم يغسل بالماء الفاتر، ويفضل تكرارة يوميا.

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ماسك القرفة

تخلط كمية متساوية من القرفة مع زيت طبيعي أساسي، مثل زيت جوز الهند، وزيت اللوز الحلو، ويخلط، ثم يوضع الخليط بواسطة عصا قطنية على الشفاه، وتدلك جيدا حتى يزال الجلد الميت المتراكم، ويفضل عمل هذا الماسك يوميا، وهو يعطي لونا وردا طبيعيا للشفاه.

ماسك الجلسرين

يخلط الجلسرين مع عسل النحل، ويوضع على الشفاه يوميا ويمكن استخدامه أكثر من مرة في حالة الجفاف الشديدة للشفتين، ويدلك بلطف ثم يشطف بالماء الفاتر.