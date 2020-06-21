الامارات | بركان ينفث الرماد لارتفاع 6 كيلومترات في جزيرة جاوة بإندونيسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بركان ينفث الرماد لارتفاع 6 كيلومترات في جزيرة جاوة بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة في إندونيسيا مرتين صباح اليوم الأحد، إذ نفث عموداً من الرماد الساخن لارتفاع يصل إلى ستة كيلومترات في الهواء.

وقال مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية إن الثوران الأول وقع الساعة 09:13 صباحاً (02:13 بتوقيت غرينتش) واستمر لمدة 328 ثانية، وحدث الثوران الثاني بعد ذلك بـ14 دقيقة واستمر لمدة 90 ثانية تقريباً.

وتسببت الثورانان في سقوط أمطار من الرماد على بعض القرى الواقعة على منحدرات الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 2930 متراً.

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ونصح المركز القرويين بالاحتفاظ بالهدوء والبقاء خارج منطقة حظر نصف قطرها ثلاثة كيلومترات حول فوهة البركان.

وكانت حالة البركان تدعو إلى الحذر، إذ تم إطلاق ثاني أعلى مستوى تنبيه في النظام ذي المستويات الأربع، منذ مايو 2018، بعد سلسلة من نوبات الثوران التي أطلقت أعمدة من الرماد الساخن يصل ارتفاعها إلى 5ر5 كيلومترات.

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