الامارات | أسباب آلام مؤخرة الرقبة.. انتبهوا إلى الوضعية الخاطئة والنظر للهاتف

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت حركة الظهر الصحي الألمانية بأن آلام مؤخرة الرقبة ترجع في الغالب إلى الوضعية الخاطئة للجسم أثناء العمل أمام شاشة الكمبيوتر، وكذلك إلى الاستعمال المكثف للهاتف الذكي. ولتجنب هذه الآلام تنصح الحركة الألمانية بتوفير بيئة عمل صديقة للظهر والرقبة، أي مقعد يتيح إمكانية الجلوس الديناميكي، وكذلك مكتب قابل لضبط الارتفاع. وبالنسبة للهاتف الذكي، فإنه ينبغي خفض النظر وليس الرأس عند استخدامه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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