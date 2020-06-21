الامارات | حتى لا يكون مصدراً للعدوى.. أفضل الطرق لتنظيف الهاتف الذكي في زمن كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا يكون مصدراً للعدوى.. أفضل الطرق لتنظيف الهاتف الذكي في زمن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل تفشي فيروس كورونا يفكر المرء كثيراً في الأشياء التي يحملها بيديه، ومنها الهاتف الذكي وما إذا كان مصدراً للعدوى أم لا، خاصة أنه يتم استعماله على الوجه بالقرب من الفم والأنف.

وقال خبير الميكروبيولوجيا بجامعة فورتفانجين، البروفيسور ماركوس إيجرت، إن «الهاتف الذكي لا يعد مصدراً للجراثيم، مقارنة بعدد الجراثيم التي قد تكون منتشرة على اليدين، ولذلك فإن الحمل الجرثومي على الهواتف الذكية قليل للغاية».

وأضاف البروفيسور الألماني: «تمتاز الهواتف الذكية الحديثة بأنها شديدة الجفاف وناعمة للغاية، وبالتالي لا يلتصق بها إلا قدر ضئيل جداً من الجراثيم».

ولن تجد الجراثيم ما تأكله على أسطح الهواتف الذكية الجديدة، ولذلك فإنه يصعب تكاثرها، على العكس من الهواتف الجوالة القديمة ذات الأزرار، والتي يزداد بها الحمل الجرثومي.

من جانبه، رأى سباستيان كلوس، من الرابطة الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Bitkom أن للمستخدم تأثيراً على عدد الجراثيم المنتشرة على هاتفه: «إذ يعد السطح الخارجي للهاتف الذكي انعكاساً لشخصية صاحبه».

وأشار إلى أن الجراثيم تكثر على الهواتف الذكية الخاصة بالمستخدمين، الذين لا يحرصون على غسل أيديهم كثيراً، والذين يستعملون أجهزتهم أثناء تناول الطعام أو عند استعمال الحمام، بشكل يفوق أجهزة المستخدمين، الذين لا يقومون بمثل هذه الأفعال.

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بالإضافة إلى أن حالة الهاتف الذكي تؤثر على الحمل الجرثومي. وأوضح كلوس: «يمكن للبكتيريا والفيروسات ومواضع العفن أن تلتصق جيداً بالخدوش الموجودة في الأجهزة الجوالة».

وتتمثل أفضل طريقة لتنظيف الهاتف الذكي في استعمال قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر ومبللة قليلاً، وفي حالة الاتساخات الشديدة يمكن للمستخدم استعمال قليل من الماء والصابون عند تنظيف الهاتف الذكي.

ومن الأمور المهمة الواجب مراعاتها عند تنظيف الهاتف الذكي عدم وصول الرطوبة إلى فتحات الهاتف الذكي، وعلى الرغم من أن الكثير من الهواتف الذكية تمتاز بمقاومة الماء، إلا أنه ينصح بضرورة مسحها على الفور بقطعة قماش جافة بعد تنظيفها.

وليس من الضروري تعقيم الهاتف الذكي وتطهيره في المنزل؛ نظراً لعدم وجود خطر معين للإصابة بالعدوى، علاوة على أنه يمكن التخلص من فيروس كورونا بواسطة الماء والصابون.

وتعد منافذ التوصيل بالهواتف الذكية من الأجزاء الحساسة للغاية، ولذلك يتعين على المستخدم توخي الحرص والحذر عند تنظيفها دون استعمال أي وسائل رطبة، ويمكن هنا استخدام الأعواد القطنية أو فرشاة أسنان ناعمة.

ويعتمد عدد مرات تنظيف الهاتف الذكي على كيفية استعماله، فإذا كان المستخدم يسافر كثيراً ويقابل كثيرين من الأشخاص، أو يستعمل هاتفه الذكي في المطبخ، فعندئذ يجب تنظيف الهاتف الذكي كثيراً، بينما لا يشكل الهاتف الذكي أي خطر للإصابة بالعدوى بالنسبة للأشخاص الأصحاء في المنزل.

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