الامارات | نفوق النسر الشهير لنادي كريستال بالاس الإنجليزي

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شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق النسر الشهير لنادي كريستال بالاس الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي كريستال بالاس نفوق تميمته الشهيرة النسر كايلا، عن عمر 28 عاما، جراء الإصابة بأزمة قلبية.
ووقد تربى كايلا، بعد أخذه صغيراً من البرية، على يد آلان أميس، مؤسس إيجل هايتس، وتم الاتصال به من قبل موظف من نادي كريستال بالاس في عام 2009 لترتيب ظهوره في إحدى المباريات، قومن ثم أصبح التميمة الرسمية للنادي.
ويعد "كايلا" أيقونة النادي الإنجليزي المحببه لدى جماهيره التي استقبلت الخبر ببالغ الحزن والأسى.
وقامت إدارة النادي بشكر كل مشجع تبرع من أجل فاتورة كايلا البيطرية، ورعايته للتمكن من الحصول على أفضل علاج ممكن قبل نفوقه.
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