الامارات | تعرَّف على ما قالته الفنانة اليسا عن والدها في عيد الأب

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على ما قالته الفنانة اليسا عن والدها في عيد الأب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت النجمة إليسا عن حبها لوالدها واشتياقها له من خلال رسالة مؤثرة عبر موقع "تويتر" بمناسبة عيد الأب، قالت فيها إنه علمها العديد من الأشياء طوال حياته إلا أنه لم يعلمها كيف تتوقف عن الاشتياق له. وقالت: "علمني بيي كتير إشيا.. علمني، علمني حب، علمني آمن، علمني إتعلق بأرضي... علمني ما خاف وواجه قدري.. بس ما علمني كيف بطّل اشتقلو.. كل عيد وإنت بخير"، لتنهال عليها التعليقات بالترحم عليه من جانب متابعيها.

وكانت النجمة اللبنانية اليسا، عبرت قبل أيام عن قبولها الاعتذار من إحدى الصفحات الساخرة التي تنمرت على شفاهها في صورة قديمة منشورة منذ 3 سنوات على السوشيال ميديا، واعتذرت صفحة تدعى "عديلة" قائلة: "مرت 3 سنوات بين هاتين اللقطتين.. جميعنا نرتكب أخطاء في حياتنا ولكن الخطأ الأكبر هو عدم التحسين وتحسين نسخة من أنفسنا.. أنا لست فخورة على الإطلاق بأنني كنت مستبدة في مرحلة ما" وبادرت إليسا بالرد على اعتذارها قائلة: "لا أتوقع أبدًا تعليقات إيجابية ولا أهتم أبدًا بالتعليقات السلبية. هذا ما فعلته دائمًا وما سأفعله دائمًا. أنا أحترم اعتذارك الصادق وأقدر هذه الحكمة التي توصلت إليها. أحبك عديلة".

وتستعد النجمة اللبنانية إليسا لطرح ألبومها الجديد الذي كان من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر، إلا أنه تقرر تأجيله بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستطرح الألبوم الجديد قريبا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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