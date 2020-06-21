الامارات | شيرين رضا تشارك جمهورها صورتها من داخل العزل.. بلا مكياج

شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تشارك جمهورها صورتها من داخل العزل.. بلا مكياج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت النجمة شيرين رضا متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من داخل العزل الصحي المنزلي. ونشرت النجمة صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستغرام أمس، حيث ظهرت بدون مكياج داخل منزلها، لتؤكد التزامها بالسلامة والوقاية في هاشتاج "ابقي آمن".

وتشارك شيرين رضا كضيفة شرف في فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎

ويعرض للفنانة شيرين رضا حاليا مسلسل "ليه لأ" لمريم نعوم ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة.

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