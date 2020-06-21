اسمٌ عربي من الفائزات في مبادرة كارتييه للنساء لعام 2020

أعلنت دار كارتييه Cartier أسماء الفائزين بمبادرة كارتييه النسائية لعام 2020، وذلك عبر موقع العلامة ومنصّات التواصل الاجتماعي.

اختيرت أسماء الفائزين من قبل لجنة تحكيم دولية، ومن المتوقّع أن يحقّقوا فرقاً إيجابياً في المجتمع خلال تعزيز الصحة والرفاهية، والحدّ من عدم المساواة وبناء مدن ومجتمعات مستدامة وتشجيع الاستهلاك والإنتاج.

من هنّ الفائزات في مبادرة كارتييه للنساء 2020؟

أدريانا لونا دياز من المكسيك

ستيفاني بينيديتو من الولايات المتحدة الأميركية

آنا-صوفي هارتفيغسن من الدنمارك

تيمي غويا توبوسون من نيجيريا

ناديا جمال الدين من مصر، وهي صاحبة مشروع Rahet BALLY، أي منصة شاملة لدعم الأمهات المصريات مادياً وجسدياً وعاطفياً وفكرياً عبر الإنترنت.

تشارلوت وانغ من الصين

جوانا هوارث من أستراليا

ستُمنح كل فائزة منحة قدرها 100 ألف دولار أميركي، بينما ستحصل كل من الوصيفتين الثانية والثالثة على 300000 دولار أميركي. وستحصل جميع الفائزات السبع و 14 من المتأهلين للتصفيات النهائية على الدعم بشأن التفكير المالي الاستراتيجي، والتوجيه الاستراتيجي الفردي، والظهور الإعلامي وفرص التواصل الدولي، بالإضافة إلى فرصة الانضمام إلى برنامج التعليم التنفيذي INSEAD بشأن توسيع الأثر الاجتماعي.

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