ما حكم ترك الزوجة معلقة؟.. الإفتاء تجيب

فتاوى المرأة

قد يقوم بعض الأزواج بترك زوجته معلقة لا هى زوجة ولا حتى طليقة تمارس حياتها كما تشاء، وهو ما دفع بعض السيدات لتوجيه سؤال لدار الافتاء المصرية تساءل "ما حكم من يترك زوجته معلقة؟".

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ويجيب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك" قائلا: "إن الله- سبحانه وتعالى- نهى الأزواج عن الإمساك بالزوجة من أجل الإضرار بها".

وأضاف أمين الفتوى، أن الزوج الذى يمسك زوجته ويرفض تطليقها أو إعطاءها حقوقها أو الإنفاق عليها فهو أمر لا يجوز شرعا.

واستشهد شلبي بقول الله تعالى {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}..[البقرة:231].

واستشهد أيضا بقوله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}..[النساء:129].

واختتم شلبي رده، بأنه يجب على الرجل أن يعدل عن هذا التصرف ويعطي زوجته كل حقوقها كاملة ولا ينقص منها شيئا.